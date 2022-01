Hardleerse Amsterdammers zijn GroenLinks-wanbeleid zat en investeren hun stem liever in D66, Volt en BIJ1!

GroenLinks begint steeds meer terrein te verliezen onder de Amsterdamse kiezers. Als er nu gestemd zou worden voor de gemeenteraad zou de partij in de hoofdstad zelfs halveren. Het opmerkelijke resultaat komt uit de koker van een peiling van Maurice de Hond in opdracht van… D66!

Nog maar tien procent van de Amsterdamse kiezers overweegt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar op GroenLinks te stemmen. In 2018 lag dat percentage nog op twintig procent. Daarmee werd GroenLinks plotseling de grootste partij van Amsterdam wat mede heeft geresulteerd in het preutse en regelzuchtige Amsterdam zoals we dat nu kennen.

Uit het onderzoek van De Hond blijkt dat opdrachtgever voor de peiling D66 opeens de grootste partij van Amsterdam zou worden met maar liefst 15 procent van het hoofdstedelijke electoraat. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde er nog net iets meer Amsterdammers op D66: 16 procent. De partij levert dus een procent in, maar profiteert van het forse electorale verlies van GroenLinks.

Volt en BIJ1 spinnen garen bij verlies GroenLinks

De Amsterdammers lijken dus af te rekenen met vier jaar GroenLinks-wanbeleid. Waar die verloren GroenLinks-stemmen dan wel heengaan? Amsterdammers blijken toch hardleers en overwegen in toenemende mate te stemmen op de Eurofiele nieuwkomer Volt. Die partij zou maar liefst vijf zetels halen en komt daarmee op gelijke hoogte met de PvdA.

Ook BIJ1, de partij van Sylvana Simons doet het goed in de hoofdstad. Als de opiniepeiling van De Hond uit zou komen, haalt de partij drie keer zoveel stemmen als in 2018. BIJ1 groeit dan van 2 procent naar 6 procent van het electoraat. Slechts 3 procent van de Amsterdammers zou een stem uitbrengen op de partijen Forum voor Democratie en eveneens nieuwkomer JA21.