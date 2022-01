Hoe is de Nederlandse economie veranderd als gevolg van de nieuwe regels en voorschriften?

Ons leven is veranderd. Na de komst van Covid-19 in 2020 hebben we een andere kijk op het leven gekregen. De Nederlandse economie is in de afgelopen twee jaar ook veranderd. Helaas niet ten goede.

In 2020 hebben we een economische teruggang gezien. Het percentage van deze economische daling komt onder andere tot uiting in een lager ‘BBP’ (Bruto Binnenlands Product). Het percentage van het BBP is de som van investeringen, overheidsopdrachten, consumentenbesteding en exportwaarde . Op al deze gebieden heeft de pandemie dus een uiterst negatieve invloed gehad.

De Nederlandse economie

In 2020 is de economie met 3,7% gedaald. Dit is een direct gevolg van wat er in de wereld gebeurt en de nieuwe regels die daaruit voortvloeien. De vooruitzichten zijn echter gunstig. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zal het BBP in 2021 met 4% groeien. Deze groei zal naar verwachting tot 2022 aanhouden.

Thuiswerken en thuis zijn

Thuiswerken levert de samenleving veel geld op. Als we het vergelijken met de situatie vóór Covid-19, kan één dag thuiswerken de samenleving bijna 4 miljard euro aan besparingen opleveren. En die uitsparing komt ons als gehele maatschappij natuurlijk ten goede.

Naarmate de pandemie aanhoudt en thuisblijven nog steeds raadzaam is, zitten we veel vaker op het internet. Buitenshuis kun je vanwege de maatregelen niet veel doen. Dus internet is een mooi alternatief om je vrije tijd op te besteden.

Wat mensen tegenwoordig online doen? We schijnen vooral op zoek te zijn naar entertainment en veel nieuws.

Betaalgedrag

Volgens een onderzoek zijn de betaalmethoden sinds 2020 veranderd. We gebruiken veel meer onze e-wallets voor online aankopen, of gebruiken onze betaalkaarten in webshops.

iDEAL en creditcards zijn de beste online betaalmethoden van Nederland. De grootste toename in betaalmethoden is te vinden op iDEAL. Dit is de meest gebruikte betaalmethode in Nederland. Het aantal betalingen gedaan met iDEAL is in de afgelopen twee jaar met 24% gestegen.

Tenslotte

De samenleving is veranderd, daar zijn we het allemaal mee eens. Of je het eens bent met de maatregelen, is een tweede. De economie is gekrompen, maar zit gelukkig momenteel weer in de lift. Thuis zijn heeft ons leven beïnvloed. Maar als het om persoonlijke consumptie gaat, geven we weer meer uit. Alleen besteden we ons geld nu anders.