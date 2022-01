Hoogste baas Pfizer geeft toe: ‘2 doses bieden weinig tot geen bescherming’… booster wel ‘redelijk’ tegen Omicron

De hoogste baas van Pfizer, Albert Bourla, geeft op video toe dat twee doses van het coronavaccin van zijn bedrijf “weinig bescherming bieden” tegen Omicron. Als ze zelfs “iets” van bescherming bieden, want zelfs dat is nog maar de vraag. Zegt hij. Niet ik. Ik zou dat niet durven, natuurlijk. Wat betreft de booster zegt Bourla dat die “redelijke bescherming” biedt. Maar dan niet tegen transmissies en dergelijke, maar “tegen ernstige ziekte en sterfte.”

De CEO van Pfizer, Albert Bourla, kwam langs bij Yahoo! Finance om daar te spreken over het werk van zijn bedrijf én Omicron. Dat is natuurlijk de nieuwe variant van het coronavirus; de variant die volgens alle informatie eerder op een zware verkoudheid lijkt dan een ernstige ziekte.

Effectief? Not so much

En ja, dat was best interessant. Want meneertje-koekepeertje gaf toe dat het Pfizer-vaccin bepaald niet effectief is tegen Omicron. Sterker nog, alleen de booster is iets van nuttig. Een beetje. Wat betreft ernstige ziekte, dan, en niet tegen daadwerkelijk besmet worden en/of het doorgeven aan een ander, wat vaccins in het verleden toch wel probeerden te doen.

“We weten dat twee doses van het vaccin weinig bescherming bieden áls ze al iets van bescherming bieden,” aldus Bourla. “Drie doses, de booster erbij, bieden redelijke bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfte. Tegen sterfte, denk ik, heel goed, en minder tegen besmetting.”

They have deleted THIS video? pic.twitter.com/rN1inCdsxo — Ernst Stavro (@OliL73) January 11, 2022

Daarom is Pfizer bezig met vaccin “1.1,” zoals Bourla het noemt, die speciaal gericht is op Omicron. “We wachten natuurlijk op de laatste resultaten, maar dit vaccin komt in maart beschikbaar.”

Bourla zei hetzelfde tegen CNBC

Daarbij “hopen we dat we iets ontwikkelen dat veel, veel betere bescherming biedt tegen infecties,” ging de Bourla in een apart interview met CNBC. “Omdat de bescherming tegen ziekenhuisopname en ernstige ziekte – die is redelijk nu, met de huidige vaccins zolang je maar, laten we zeggen, de derde dosis hebt.”

Copyright claims: Twitter verwijdert video

Kort nadat de video op Twitter verscheen zorgde Pfizer ervoor dat de beelden van Twitter werden gegooid vanwege “schending van het copyright.” Dat is een belachelijke redenering. Geen wonder dus dat heel veel mensen de beelden toch nog gewoon online zetten. En waarom ook niet. Want dat dit in strijd is met het copyright is natuurlijk belachelijk.

Ook Australische kranten hebben de video opgepakt en integraal overgenomen op hun website. Niet zo gek, want dit is natuurlijk gewoon hartstikke nieuwswaardig.

Bourla en Pfizer kunnen dat heel vervelend vinden maar volgens mij is er nog steeds zoiets als ‘persvrijheid’ in het Westen. Of wordt dit nu allemaal geblockt en verbannen omdat het Pfizer niet goed uitkomt dat media eerlijk berichten wat Bourla zélf hardop zegt?