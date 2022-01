Ingenieurs willen diploma inleveren als klimaatpaus Frans Timmermans eredoctoraat krijgt: petitie inmiddels meer dan 9000 keer ondertekend

De TU Delft wil volgende maand een eredoctoraat uitreiken aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar afgestudeerde ingenieurs zijn woedend op dit nieuws, vandaar dat zij een petitie zijn gestart. Mocht de TU Delft alsnog doorgaan met deze actie dan leveren zij hun diploma in. “Dit is het einde van de wetenschap.”, aldus de boze initiatiefnemers.

De petitie is inmiddels meer dan 9000 keer ondertekend. Alumni van de universiteit zijn een petitie gestart omdat ze het belachelijk vinden dat de zelfverklaarde klimaatgoeroe Frans Timmermans een eredoctoraat krijgt. De Delftse alumni hekelen de promotie omdat hij Timmermans in feite juist niks heeft bereikt en juist verduurzaming actief tegenwerkt:

“Wij

Alumni van TU Delft en alle anderen

constateren

Frans Timmermans bewijst keer op keer, dat hij de energietransitie bemoeilijkt in plaats van bevordert.

Als tegenstander van kernenergie beweert hij dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een kerncentrale 20 jaar vergt

Als voorstander van biomassacentrales bevordert hij grootschalige houtkap.”

Initiatiefnemers vertellen aan het AD dat de uitreiking het einde van de wetenschap zou betekenen. Inhoudelijk betekent het eredoctoraat helemaal niets, want Timmermans heeft de wetenschap alleen maar gedwarsboomd. Hij was juist een fel tegenstander van kernenergie, terwijl iedereen met een beetje realisme beseft dat kernenergie juist de toekomst is. Het is de meest efficiënte manier om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Daarnaast heeft hij jarenlang de omstreden biomassa-industrie gepromoot. Terwijl het vrij evident is dat de massale kap van hout juist niet duurzaam of ‘groen’ is. De TU Delft maakt zich alleen maar belachelijk door juist hem een eredoctoraat te geven. Het is niks meer dan de machtige Brusselse bobo’s paaien, want met wetenschap heeft het niks te maken.