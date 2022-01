Land waar Hitler werd geboren voert vaccinatieplicht in voor alle volwassenen: ‘Tirannie!’

De fascisten zijn terug van nooit weggeweest in Oostenrijk. Het parlement aldaar heeft een vaccinatieplicht voor alle volwassenen ingevoerd. Mensen die daar niet in meegaan krijgen een boete van 3.600 euro per keer.

Het is zover. Oostenrijk heeft eindelijk gedaan waar al voor gevreesd werd. Het parlement heeft daar ingestemd met het plan van het kabinet om coronavaccins verplicht te maken voor alle volwassenen. Mensen die alsnog weigeren door de knieën te gaan door een experimenteel “vaccin” te nemen van 3.600 euro.

Let wel, die 3.600 euro is volgens mij ook nog eens per kwartaal. Per jaar komt het dus neer op 14.400 euro.

Gister is er in Oostenrijk een wet aangenomen waardoor ongevaccineerden per jaar minstens €14.400 (!) boete moeten betalen vanwege het simpele feit dat ze ongevaccineerd zijn. Afschuwelijk, ik heb er gewoon geen woorden voor. — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) January 21, 2022

Voor sommige mensen is dat misschien te betalen, maar voor heel veel anderen is dat natuurlijk een enorm bedrag. Meer dan een maandloon. Anderhalve maandloon misschien zelfs.

JUST IN – Austria's National Council passes mandatory vaccination law. — Disclose.tv (@disclosetv) January 20, 2022

De afgelopen weken zijn er enorme demonstraties geweest in Oostenrijk. Steeds weer gingen honderdduizenden mensen de straat op om hun afschuw uit te spreken tegen deze walgelijke, fascistische plannen. Maar het mocht niet baten. Net zoals hun voorgangers in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw – en met name hun Führer van die tijd – vegen ze alle oppositie aan de kant. Mensen hebben zich maar ondergeschikt te maken aan Vadertje Staat. En wel meteen.

De ranzige kanselier Karl Nehammer had zelfs de euvele moed om te zeggen dat “vaccinatie een manier voor onze maatschappij is om blijvende en continue vrijheid te krijgen.” Jawel, vrijheid door je tegen je wil te laten experimenten met een experimenteel vaccin. Dat is ‘vrijheid,’ aldus deze halve (of eigenlijk: hele) nazi.

En zo is het fascisme terug in het land waar Adolf Hitler geboren werd. The more things change, the more they stay the same.