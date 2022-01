LOL! NPO Radio 1 probeert Rutte IV ministers te promoten maar wordt keihard neergesabeld door het publiek

Bij NPO Radio 1 dachten ze dat het voor Stand.nl leuk was om de ‘nieuwe’ ministersploeg van Rutte IV te promoten. Helaas voor de staatsradio dachten gewone luisteraars daar net een beetje anders over. Want maar liefst 91% liet weten ‘het nieuwe kabinet’ wal-ge-lijk te vinden.

Als je ook maar een beetje een band hebt met de Nederlandse kiezer/lezer weet je dat mensen totaal geen fiducie hebben in Rutte IV. Niet zo gek natuurlijk, want Rutte IV is gewoon Rutte III: het lockdownkabinet dat ook nog eens tienduizenden onschuldige ouders en hun kinderen kapot heeft gemaakt.

Maar bij Stand.nl van NPO Radio 1 hebben ze die band niet. En dus zijn ze vandaag met een stelling gekomen die ronduit lachwekkend is. “De nieuwe ministersploeg ziet er veelbelovend uit.”

Uhm.

Vervolgens worden twitteraars en luisteraars gevraagd om hun stem. “Stem hier en luister vanaf 09:30 uur naar SpraakmakersOp1.”

https://t.co/Oz0pi9dgap: 'De nieuwe ministersploeg ziet er veelbelovend uit'. Wat vind jij? Stem hier en luister vanaf 09.30 uur naar @SpraakmakersOp1 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 3, 2022

Kulkabinet

De reactie van gewone Nederlanders is hartverwarmend te noemen. Op het moment van schrijven was 91,4% het namelijk oneens met de abominabele, belachelijke, maar eigenlijk ook hilarische stelling. Slechts 8,6% vindt het kabinet wél best leuk.

Een paar reacties:

"Veel belovend " heeft hier een misplaatste positieve connotatie. We gaan getuigen zijn van nog vier jaar voortzetting van de ramp in slow motion die Kabinet Rutte 1, 2, 3 en nu 4 heet…of eigenlijk WEF 1. — FaabXJR (Parler: FaabXJR) фабианский (@FaabXJR) January 3, 2022

Effe serieus NPO, dezelfde gezichten, dezelfde problemen: het is een klap in t gezicht van de slachtoffers van oa toeslagenaffaire — Klaas_Anders (@KlaasAnders) January 3, 2022

Dezelfde globalistische muppets die even ruilen van kantoortje en ze dan een "nieuwe ploeg" noemen? NPO is medeplichtig. Maarja. Wat wil je, dat Publieke Omroep tuig brast er 3,2 miljoen euro PER DAG aan belastinggeld doorheen. — Derec van der Kush (@DerecvanderKush) January 3, 2022

De doodsteek heeft dit land de afgelopen 21 maanden al gekregen.. met dit net zo corrupte tuig wordt t nu ten grave gedragen — Daniel v. Oers (@Danielvoers) January 3, 2022

Bij een bedrijf waren deze beleidsmakers allang op straat gezet en kregen ze ook geen tweede kans. — Robert Buisman (@BuismanRobert) January 3, 2022

Zo. Daar kunnen NPO Radio 1 én het kabinet het mee doen.