Mogelijke versoepelingen brengen hoop voor horeca: reserveringen stromen binnen

Vanavond wordt tijdens de persconferentie bekendgemaakt of er gaat worden versoepeld. Toch zijn er al genoeg Nederland die gereserveerd hebben bij een restaurant, ondanks de onzekerheid kunnen mensen niet wachten om weer naar een restaurant of café te gaan. Wat goed nieuws is voor de horecasector, die het alles behalve makkelijk had de laatste weken.

Restaurants in Nederland worden platgebeld, veel mensen willen voor komende week direct reserveren. En dat is goed nieuws voor de horecasector, de afgelopen weken hadden zij het uiterst zwaar. Maar de hopelijk vanavond aangekondigde versoepelingen geeft de sector wat ademruimte.

Een restauranteigenaar laat weten aan de Telegraaf dat hij voor de komende dagen al helemaal vol zit, terwijl het officieel nog niet zeker is dat er ook daadwerkelijk gaat worden versoepeld.

“Voor de komende dagen zitten we zelfs al vol. En dan moet de persconferentie nog komen: ik vermoed dat het daarna helemaal gekkenhuis wordt. We zijn volop inkopen aan het doen. Dat moet ook wel, want anders kan je onmogelijk woensdag al open. En dat is wel wat we het liefst willen.”

Toch is niet iedereen hoopvol voor vanavond. Het nachtleven blijft op slot, dus voor clubs en discotheken gaan de deuren voorlopig niet open. Het kabinet heeft namelijk gezegd dat ze willen kijken naar een heropening met als sluitingstijd 22:00 uur. Tsja, daar heeft dat deel van de sector vrij weinig aan. Ook de evenementensector is niet al te blij. De verwachte versoepelingen gaan voor hen niet veel verschil maken, want veel evenementen vinden pas in de avond plaats – zoals concerten.