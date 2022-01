Ondernemers vrezen voor verlenging lockdown, opnieuw is overheidssteun niet toereikend: ‘We krijgen helemaal niks’

Ondernemers in Nederland zitten met spanning te wachten op de persconferentie van aanstaande vrijdag. Een verlenging van de lockdown zou voor velen desastreus zijn. Volgens Peter Muller, voorzitter winkeliersvereniging Koopgoot, is de financiële steun van de overheid niet toereikend genoeg. Een verlenging van de huidige maatregelen zou voor ondernemers een gigantische financiële ramp zijn.

Bij Goedemorgen Nederland deed Peter Muller zijn beklag over de overheid, opnieuw heeft men in Den Haag verzuimd om degelijk maatwerk te leveren. Veel ondernemers worden namelijk niet genoeg gecompenseerd door de overheid.



“We krijgen helemaal niks, omdat we een normale omzetmaand hebben gehaald in de helft van december. Maar voor bijna alle winkels is december heel belangrijk en een dubbele maandomzet. Economen zeggen dan: het valt allemaal wel mee, ondernemers maken geen gebruik van de regeling. Ja, me dunkt. Je kan er geen gebruik van maken, terwijl je eigenlijk een hele maand aan omzet kwijt bent. Het is heel raar.”, aldus Muller.

En dat is nu net het probleem, in veel statistieken lijkt het zogenaamd mee te vallen. Steeds minder ondernemers maken aanspraak op de NOW-regeling. Alleen als men gaat kijken naar de reden waarom men hier geen aanspraak op maakt dan komt er toch echt een heel ander beeld naar boven drijven. De eisen om in aanmerking te komen zijn zo krom, en staan soms zo ver af van de realiteit dat ondernemers in het nauw niet eens aanspraak mogen maken.

Als het op deze manier doorgaat en de overheidssteun opnieuw niet toereikend is dan gaan er weer veel winkeliers omvallen. Niet gek dus dat afgelopen weekend meerdere winkeliers uit protest hun zaak opendeden. Het water staat ze aan de lippen en het kabinet verzaakt hun taak.