Meerdere winkels uit protest tegen coronabeleid open: “Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!”

In meerdere steden besloten gisteren winkeliers toch hun winkel te openen. Uit protest tegen de coronamaatregelen besloten ze open te gaan, want zo stellen winkeliers, het is hun recht om open te zijn. Als ludieke actie konden klanten een kopje koffie drinken in de geopende winkels.

In diverse steden in het land gingen winkels gisteren gewoon ‘open’. Klanten konden langskomen voor een kopje koffie en om een hart onder de riem te steken. Winkeliers zijn uiterst ontevreden over het Nederlandse coronabeleid. Ons land is het enige land binnen de EU wat in een lockdown zit, waardoor de detailhandel hard wordt geraakt. Onze buurlanden, die geen lockdown kennen, profiteren gretig van de situatie.

Dagblad010 meldt dat winkeliers op Urk zelf nog een stapje verder zijn gegaan: de afgelopen dagen waren veel winkels daar weer gewoon opengegaan. Tot op heden zijn er nog geen boetes uitgedeeld wel is er door de gemeente een waarschuwing uitgedeeld.

Opnieuw vangen ondernemers in Nederland de harde klappen van de lockdown op. Terwijl men normaal kan winkelen in buurlanden, zit Nederland potdicht. Tot grote frustratie van ondernemers, zij lopen veel omzet mis, naar schatting lijdt de detailhandel een verlies van vier miljard euro in de afgelopen vier weken, en enig perspectief ontbreekt opnieuw. De huidige lockdown zou tot 14 januari duren, maar hoogstwaarschijnlijk gaat men in Den Haag niet besluiten om te versoepelen.