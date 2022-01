Nederland als enige EU-lidstaat met lockdown: detailhandel lijdt miljarden euro’s verlies, buurlanden profiteren

De laatste vier weken leed de detailhandel in ons land miljarden euro’s verlies door de lockdown. Onze buurlanden profiteren gretig van de lockdown in ons land, want het Nederlandse publiek gaat graag de grens over. InRetail-directeur Jan Meerman kan geen begrip meer opbrengen voor de crisissituatie. De rek is er definitief uit bij ondernemers.

Bij BNR Nieuwsradio zei Meerman dat ondernemers geen begrip meer hebben voor de huidige situatie. De eerste lockdown was meer dan begrijpelijk, maar de huidige lockdown is niet uit te leggen: ‘Dat die eerste lockdown anderhalf jaar geleden tot allerlei maatregelen leidde, oké. Maar we zitten nu in een fase dat ik alle ondernemers die ik spreek gewoon vol onbegrip zijn. Ze snappen het niet meer.’

Terwijl de detailhandel in Nederland miljarden euro’s misloopt, gaat het winkelpubliek naar de buurlanden. Daar zijn namelijk geen lockdowns en kan men wel gewoon winkelen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat we in Nederland, als enige land in de EU, een lockdown hebben op dit moment. Dit soort afwijkende regels leidt tot meer onbegrip en uiteindelijk tot meer burgerlijke ongehoorzaamheid, aldus Meerman.

Ondernemers geven dan ook aan mogelijk volgende week gewoon hun winkel te openen. Of men in Den Haag nu wel of niet gaat besluiten om te versoepelen maakt hen niet uit: ‘Ik denk dat ik op dit moment dagelijks mails krijg van mensen die volgende week gewoon open gaan. Ik probeer ze dan altijd weer terug naar de realiteit te krijgen, dat dat niet gaat helpen. Als de burgemeester gaat ingrijpen, gaat er iets mis, maar ik begrijp de emotie, want je ziet jouw klanten jouw kleding of sportproducten kopen in België. Dat schrijnt.’

De grote vraag is wat het nieuwe kabinet gaat doen om het vertrouwen van ondernemers in Nederland terug te winnen.