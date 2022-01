Ondernemers helemaal klaar met OMT: ‘Ze creëren voortdurende onrust en onduidelijkheid’

Steeds meer ondernemers zijn helemaal klaar met het OMT. Het lijkt er namelijk sterk op dat het OMT bepaalt wat de coronaregels zullen zijn en niet het kabinet. De grootste ergernis is nog wel dat OMT-leden continu de media-aandacht op zoeken om hun mening te ventileren voordat ze überhaupt het kabinet van een advies hebben voorzien.

Voor veel ondernemers is het een groot raadsel waarom Nederland als enige EU-lidstaat in een lockdown zit. Van winkeliers tot horecaondernemers, zij zagen in een klap een groot deel van hun omzet verdwijnen. Ondertussen helpt het niet dat OMT-leden continu in de media verschijnen met allerlei pittige uitspraken en doemscenario’s. Ondernemers willen dan ook dat het OMT een toontje lager gaat zingen en dat het kabinet de regie in handen neemt.

Inretail-directeur Jan Meerman klaagt tegenover de Telegraaf over diverse gedragingen van OMT-leden: “Het stoort ons enorm. Het is echt ongekend dat die OMT-leden allemaal uitspraken doen, nog voordat er een advies naar het kabinet gaat. Zo creëer je voortdurende onrust, onduidelijkheid en enorme frustratie bij ondernemers. Ik word daar echt kotsmisselijk van.”

Ook vanuit MKB Nederland en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt er veelvuldig geklaagd over praatgrage OMT-leden. Door dit gedrag lijkt het er sterk op dat het OMT meer is dan een adviesorgaan. En dat moet men in Den Haag niet willen aldus ondernemend Nederland. Het kabinet bepaalt de regels en zou dit ook moeten uitstralen.

Met andere woorden: het OMT moet maar eens een stapje terugdoen en zich houden aan de oorspronkelijke taak. De taak van raadgevend orgaan.