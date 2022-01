Onderzoekers kritisch op Ernst Kuipers die selectief was met cijfers: ‘Andere getallen passen meer bij de realiteit’

Gisteravond tijdens de persconferentie werkte minister Ernst Kuipers opnieuw met veel beeldmateriaal, maar onderzoekers tikken de minister op de vingers: hij was met sommige plaatjes nogal selectief met welke cijfers hij gebruikte. Over het coronatoegangsbewijs hield hij belangrijke informatie weg.

Verschillende onderzoekers hebben gereageerd op de persconferentie van gisteravond tegenover de NOS. Ze waren vooral kritisch op de cijfers die minister Kuipers liet zien op verschillende dia’s. Hij was, op z’n zachtst gezegd, nogal selectief met de cijfers die hij gebruikte. Het 3G-beleid werd redelijk opgehemeld, terwijl als men alle cijfers erbij pakt er toch een ander beeld ontstaat:

“het is wel het meest optimistische getal in ons rapport, terwijl er andere getallen in staan die meer passen bij de realiteit. Mensen kunnen hierdoor op het verkeerde been zijn gezet.”

Kuipers koos er bewust voor om het meest gunstige scenario voor te schotelen. De invoering van een 3G-systeem zou de besmettingen met 15% terug kunnen dringen. Maar men kan al lang niet meer over een gunstige scenario spreken of wensen, de realiteit heeft ons al lang ingehaald. De invoering van 3G gaat maximaal voor 5% het besmettingscijfer verlagen, aldus Niek Mouter, onderzoeksleider bij de TU Delft:

“15 procent afname is niet van toepassing op dit moment, 5 procent wel. Dit getal is in de persconferentie niet goed over het voetlicht gekomen”

Op deze manier presenteert het kabinet dus een plan zonder het gehele beeld te laten zien. Er wordt selectief omgegaan met feiten om de coronapas als voorwaarde voor heropening in te voeren. Een nogal kwalijke zaak.