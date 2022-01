Onversneden mensenhater Lilianne Ploumen (PvdA): ‘Vrouwenhaat dat FVD baby’s wil beschermen!’

De leider van de PvdA, Lilianne Ploumen, was gisteren boos. Heel boos. Furieus, zelfs. Want Pepijn van Houwelingen van FVD had een amendement ingediend om a) de beraadtermijn van 5 dagen bij abortus vooral niet af te schaffen en b) het bekijken van een echoscopie door de moeder te verplichten als de ongeboren baby ouder dan tien weken is. Volgens Ploumen is dat “onversneden vrouwenhaat.” Jawel, het willen beschermen van ongeboren leven is nu dus “haat,” aldus deze knettergekke marxist.

In het initiatiefwetsvoorstel van het kabinet wordt de beraadtermijn van 5 dagen voor abortus afgeschaft. Zwangere vrouwen moeten in een opwelling kunnen beslissen hun ongeboren kind te doden. Als ze een dag later dan spijt van hebben, tja, ach, boeien. Hoe minder mensen op deze wereld hoe beter. Toch?

FVD wil ongeboren leven beschermen

Forum voor Democratie denkt daar alleen een beetje anders over. Deze partij wil a) vooral niet dat die korte termijn wordt afgeschaft en b) dat er iets aan toegevoegd wordt. “Ervan uitgaande dat dit wetsvoorstel aangenomen gaat worden,” schrijft FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in een amendement dat hij gisteren heeft ingediend, “zouden we gaat dit amendement ter overweging willen meegeven.”

“Het amendement stelt het bekijken van een echoscopie door de moeder verplicht voordat tot de abortus wordt overgegaan bij een zwangerschap die langer dan tien weken heeft geduurd. Deze verplichting geldt alleen als het verzoek voor abortus niet voorkomt uit een verkrachting, incest, omdat het leven van de moeder gevaar loopt of omdat een (ernstige) aandoening bij het embryo is geconstateerd.” Met andere woorden: het moet gaan om een normale zwangerschap.

Lilianne Ploumen is woedend

Maar dit is tegen het zere been van PvdA-babymoordenaar Lilianne Ploumen. Deze babyhater concludeert er namelijk uit dat Van Houwelingens amendement is hoe “onversneden vrouwenhaat” eruitziet. Kijk maar:

Zo ziet onversneden vrouwenhaat eruit pic.twitter.com/ELP59QwLxz — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) January 27, 2022

Dit is natuurlijk knettergek. Een echo heeft niets met vrouwenhaat te maken, maar alles met liefde voor het leven; met liefde voor het ongeboren leven in de moeder. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een teken van liefde voor de moeder is, omdat je er zo voor zorgt dat ze écht beseft wat ze doet. Als ze daar achter staat, soit. Maar als het erin resulteert dat ze het kind tóch houdt is dat natuurlijk alleen maar goed.

Een geweldig voorstel

Het is een geweldig idee. Want maar al te vaak laten vrouwen een kind aborteren zonder te beseffen dat dat wat ze weg laten halen werkelijk een kind is of in ieder geval begint te worden. Je ziet de hartslag… de ontwikkeling… Als mensen die wél een kind willen hun eerste echo zien zijn ze daar steevast van onder de indruk. Dat komt doordat je dan ziet dat het écht een klein mensje is dat daar groeit.

Bij abortus wordt dat verborgen voor de moeder. Er wordt net gedaan alsof het een “abortus” is van een nauwelijks levend iets. Van een foetusje dat meer gemeen heeft met een mier dan met een mens. Het is steriel. Eigenlijk is het net alsof je een tand laat trekken, is de boodschap.

Maar dat is niet zo. Het is een levend wezen – een levende mens in wording – dat je van kant maakt. Een zwangere vrouw mag dat niet alleen weten, ze moet dat weten. En nee, dat is geen vrouwenhaat, maar mensenliefde. Zoals Van Houwelingen terecht reageert op de achterlijke tweet van Ploumen:

Zo ziet onversneden mensenhaat eruit. https://t.co/6hoOAkcaAg — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 27, 2022

Oh, en ik zou nóg verder willen gaan. Want misschien zouden vrouwen en mannen die abortus overwegen ook even – met beeldmateriaal – geïnformeerd moeten worden over wat er nou eigenlijk precies gebeurt bij een abortus.