Oorlogshitser Kajsa Ollongren waarschuwt: ‘Bij Russische inval in Oekraïne gaan sancties echt pijn doen!’

Ook onze eigen kersverse minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) doet een duit in het zakje wat betreft oorlogshitsen. Want zij komt vandaag in de media met allerlei uitspraken over dat Nederland én de rest van Europa Rusland keihard gaan aanpakken als dat land iets doet in Oekraïne. Oh ja, Rusland wordt dan “echt pijn” gedaan. Oorlogshitser!

“De situatie rond Oekraïne is zorgwekkend en onvoorspelbaar,” mekkert de vrouw die ongetwijfeld alleen minister van Defensie is geworden omdat ze al jaren last heeft van Russofobie. Zij en de andere Europese ‘leiders’ bereiden zich dan ook voor op harde acties.

Het belangrijkste is, zegt ze voor de goede orde nog even in Trouw, om “de dialoog” aan te gaan met elkaar. Maar of dat ergens toe leidt? Mjah. Dat durft ze niet te zeggen. “Tegelijk moet duidelijk zijn dat er stevige maatregelen zullen volgen als Rusland een onverhoopt agressieve handeling verricht,” aldus de ophitser. “We moeten ons voorbereiden op een stevig sanctiepakket.”

Trouw vroeg haar hoe die sancties er dan uit komen te zien. Dat wil ze niet zeggen. “Eventuele maatregelen vanuit de EU zullen echt pijn doen,” wil ze alleen kwijt. “Die boodschap moet duidelijk zijn.”

Met andere woorden: Rusland moet heel, heel, heel, heel, heel bang zijn voor Nederland.

. En dat is een beetje apart. Want als je kijkt en luistert naar de uitspraken van Russische leiders dan zeggen die weliswaar dingen over Oekraïne, maar ze zeggen bar weinig over Nederland. Helemaal niets, zelfs.