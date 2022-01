Overijsselse Commissaris van de Koning pleit voor loslaten lockdown: ’We gaan open’

De Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft een brief gestuurd naar premier Mark Rutte met de oproep de lockdown op te heffen. De huidige coronamaatregelen zijn niet meer proportioneel en de koers moet radicaal anders. Als het aan Heidema ligt moet het land weer snel open.

De roep om versoepelingen wordt steeds luider in Nederland. Niet alleen ondernemers, maar ook politieke bestuurders roepen steeds vaker het kabinet op om de huidige strenge coronakoers aan te passen. De Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema schrijft in een brief naar premier dat de koers snel moet veranderen:

“De kosten lopen snel op. De zorgen nog sneller. Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen toch hun zaak. Dat is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse collega’s terechtkomt.”, aldus Heidema in de brief die in handen is van de Telegraaf.

Heidema haalt in zijn brief fel uit naar het kabinet. Hij hekelt het feit dat men in Den Haag geen lessen heeft getrokken uit het verleden. Er zijn namelijk genoeg onderzoeken en initiatieven geweest die laten zien dat het land wel degelijk op een verantwoorde wijze open kan:

“Er zijn geen lessen getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden. We vinden dat zeer opmerkelijk.”

De druk op het net geïnstalleerde kabinet neemt de laatste dagen fors toe. Het is nu aan Den Haag om te reageren op deze kritieken.