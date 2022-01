Overwinning! Engeland gooit Coronatoegangspas in de prullenbak: ‘Niet meer nodig nu met Omicron’

Een geweldige overwinning voor vrije burgers in Engeland. Het kabinet aldaar heeft namelijk weten dat het de “Covid pass” – oftewel het Coronacertificaat of de Coronatoegangspas – afschaft. Dat gebeurt al deze maand.

Zorgminister Sajid Javid en premier Boris Johnson hebben namelijk geconcludeerd dat de certificaten niet meer nodig zijn nu de Omicron-golf is gaan liggen. Daarnaast hebben ze, aldus Javid, “instinctief een ongemakkelijk gevoel” bij het beleid. Dus dat het niet meer “hoeft” vinden ze prima. Zeggen ze.

Het lijkt erop dat in februari alleen mondmaskers binnen nog op moeten. Alle andere restricties komen waarschijnlijk te vervallen. En zelfs dat mondkapje verdwijnt mogelijk, want media houden er rekening mee dat Engeland gewoon weer helemaal vrij wordt.

“Het is bemoedigend dat we tijdens deze golf geen toename hebben gezien in Covid-19 IC-patiënten,” aldus Javid, “en er zijn tekenen dat ook de ziekenhuisopnames verminderen.” Ja, zei hij ook, er is nog steeds druk op de ziekenhuizen, maar Omicron is vrijwel zeker over zijn piek heen.

3G komt er niet

Afgelopen maand zei Javid dat hij een 3G-systeem wilde invoeren. Dat houdt dus in: genezen, gevaccineerd, of negatief getest. Dat zou nodig zijn bij nachtclubs en bij grote evenementen, met name. Maar burgers zagen de bui natuurlijk al hangen; dat kon dan snel uitgebreid worden naar andere dingen.

Maar nu zal Javid zeggen op 26 januari dat deze maatregelen niet meer nodig zijn omdat de Omicron-golf nu al aan het afnemen is. Daarnaast zeggen Britse onderzoekers sowieso al dat met name het ‘gevaccineerde’ gedeelte weinig zin heeft omdat de vaccins (vrijwel) niet beschermen tegen Omicron. Dus ja.

House of Lords

Een prima verhaal en een geweldige overwinning, natuurlijk, maar wat Javid (gek genoeg, haha) onvermeld laat is dat hij en Johnson hier feitelijk toe gedwongen worden door het House of Lords. Er zijn namelijk flink wat Lords in Engeland die helemaal klaar zijn met de coronagekte. Anders dan het politieke tuig dat het voor het zeggen heeft bij ons hebben zij wél respect voor burgerrechten.

Als Johnson en Javid niet een stap terugdoen krijgen ze gewoon te maken met een rebellie van de Lords. En dus maken ze nu pas op de plaats.

Hoe dan ook, natuurlijk maakt dat allemaal niet eens zo heel veel uit. Dit is gewoon heel goed nieuws. In Engeland wordt er een overwinning geboekt voor vrije burgers. Nu Nederland nog!