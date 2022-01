Peiling: VVD verliest drie zetels, vertrouwen in Rutte IV daalt

In de nieuwe I&O zetelpeiling verliest de VVD drie zetels en komt daarmee op een zetelaantal van 26. De daling van het aantal zetels zet zich door, daarnaast is ook het vertrouwen in het nieuwe kabinet verder gedaald. Nog maar drie op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in dit kabinet.

Virtueel gezien komt het kabinet nu uit op 57 zetels, 21 minder dan dat ze daadwerkelijk hebben. Het laat zien dat de coalitiepartijen flink wat vertrouwen hebben verloren bij het Nederlandse volk. De nieuwe partijen (JA21, Volt en BBB) zijn juist in een jaar tijd explosief gegroeid. Als nieuwkomersblok zijn ze van 7 naar 28 zetels gegroeid in de peiling van I&O.

In diverse peilingen is de oppositie op dit moment groter dan de coalitie. Wat laat zien dat het kabinet drastische stappen moet ondernemen om het vertrouwen terug te winnen. Maar gaan ze dat wel doen? Of wachten ze tot de storm weer gaat liggen?

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zullen partijen als D66, de VVD en het CDA toch echt in actie moeten komen. De afgelopen verkiezingen wist met name de VVD en D66 grote successen te boeken op regionaal niveau, maar de vraag is nog maar of ze die resultaten gaan evenaren.

Vorig jaar leek de VVD nog ongenaakbaar, ondanks de langdurende lockdown verloor de partij geen zetels. De laatste maanden daarentegen lopen VVD-stemmers in grote getale weg. Hier lijkt met name JA21 goed van te profiteren. Daarnaast lijkt GroenLinks weer terug te krabbelen. Na een dramatische Tweede Kamerverkiezingen kruipen ze weer omhoog in de peilingen.