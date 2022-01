Plan B (oorlog) wordt in werking gesteld: ‘VS heeft informatie dat Rusland een valse vlag operatie voorbereidt in Oekraïne’

Steeds meer Amerikaanse journalisten roepen de laatste dagen dat Rusland zogenaamd een militaire interventie aan het voorbereiden is in Oekraïne. Het zou daarbij gaan om een “valse vlag operatie.” Dat is een operatie waarbij je stiekem je eigen troepen aanvalt, maar net doet alsof de aanval van je vijand kwam. Dit is dan een excuus om die vijand de oorlog te verklaren. Dat is, zeggen Amerikanen nu, precies wat Rusland van plan is. Thierry Baudets reactie: plan B wordt blijkbaar in werking gezet.

“De VS heeft informatie dat Rusland een groep operatives in Oost-Oekraïne heeft klaargezet om een valse vlag-operatie uit te voeren,” aldus Natasha Bertrand van CNN. “Dit wordt dan gebruikt als excuus voor een invasie.”

“De overheidsbron zegt dat de VS bewijs heeft dat de operaties getraind zijn in stedenoorlog en in het gebruik van explosieven tegen Ruslands eigen proxy-strijdkrachten. De beschuldiging doet denken aan een statement van het Oekraïense minister van Defensie op vrijdag, die zei dat Rusland provocaties tegen haar eigen troepen voorbereid in een poging Oekraïne zwart te maken. NSA [baas] Sullivan refereerde ook al aan deze geheime informatie op donderdag.”

“Het Russische leger heeft het plan om een paar weken voor een militaire interventie met deze activiteiten te beginnen. Dat kan dan aanvangen tussen mid-januari en begin-februari,” aldus “de bron.” “We zagen dat ze dit ook deden in de Krim in 2014.”

Altijd leuk dat gebruik van anonieme bronnen om Rusland zwart te maken, he? En steeds maar weer is Rúsland degene die het verkeerd doet, terwijl Westerse politici er juist alles aan doen om Rusland in te sluiten en te verzwakken – en zelfs oproepen tot coups in landen met regeringen die zij als “te Rusland-vriendelijk” beschouwen. Denk aan hoe Hans van Baalen een paar jaar geleden tekeer ging in Kiev.

Plan B

Thierry Baudet is dan ook totaal niet onder de indruk van deze beschuldigingen. “Het COVID-plan om de Great Reset te realiseren faalt,” schrijft hij. “Dus treedt plan-B in werking. Oorlog met Rusland. Hierbij horen spookverhalen over ‘hackers’ (waarna het internet moet worden platgegooid, etc.).”

Daar wordt inderdaad steeds vaker over gesproken – ook over het ‘gevaar’ dat een vrij internet zou vormen voor de democratie. Het is de wereld op zijn kop: vrijheid is volgens de machthebbers opeens gevaarlijk voor een democratische rechtsstaat. Ze draaien het om, want juist een gebrek aan vrijheid is het einde van de democratie.

“Einddoel blijft een neocommunistische wereldstaat,” gaat Baudet verder. “You’ll own nothing.”

En daar zullen wij van DDS ons tegen blijven verzetten. Want die enge high tech-neocommunistische wereldstaat gaan wij niet accepteren. Nu niet, nooit niet.