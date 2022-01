Politie veegt Museumplein schoon, confrontatie tussen de Mobiele Eenheid en in het nauw gedreven betogers

Duizenden mensen lopen zondagmiddag in een stoet door het centrum van Amsterdam. Ze hadden zich eerder verzameld op het Museumplein. De politie en Mobiele Eenheid leken minder gastvrij en veegden het plein al snel leeg.

Terwijl de demonstranten zich noodgedwongen door de smalle straatjes van Amsterdam moeten bewegen, ontstaan er ook confrontaties met de politie. Ondanks een aangekondigde staking blijkt die in grote getale aanwezig te zijn. Burgemeester Femke Halsema wilde zich niet laten verassen en zette het demonstratierecht opzij door de demonstratie te verbieden.

Je zou het niet zeggen als je vandaag rondkijkt op het #Museumplein, maar dit is waarom Femke Halsema in 1997 haar PvdA-lidmaatschap beëindigde (uit Vrij Nederland, 6 december 1997): pic.twitter.com/oFPRA4Fe6I — Roelof Bouwman (@RoelofBouwman) January 2, 2022

Kijk, zo ziet een dictatuur eruit waar grondrechten NIETS meer waard zijn. Demonstreren voor “het klimaat” of tegen “Zwarte Piet” is allemaal prima in Amsterdam. Maar als je het TOTALITAIRE regime uitdaagt en gaat demonstreren voor de vrijheid wordt iedereen ineens GEARRESTEERD. pic.twitter.com/6ShEuo45VK — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 2, 2022

Bijna alle demonstranten zijn inmiddels via de Van Baerlestraat richting het Westerpark vertrokken. In eerste instantie werd de groep nog tegengehouden door agenten. Al snel mochten ze toch doorlopen om de doorstroom te bevorderen. Toch zijn er op enkele plekken in de stad confrontaties tussen de Mobiele Eenheid en de betogers.

Jammer weer. Demonstreren is een goed recht. Een grondrecht. Dat het autoritaire linkse bolwerk #Amsterdam daar weinig mee opheeft is niet de schuld van de demonstranten. | #Museumplein. https://t.co/IaW1Gib2OW — Ken Stash (@KenStash) January 2, 2022

De meeste demonstranten hebben zich inmiddels verzameld in en rondom het Westerpark. Daar lijkt de politie zich (vooralsnog) te hebben teruggetrokken. De sfeer in het Westerpark is gemoedelijk.