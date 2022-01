PVV’er Martin Borsma woest: Rijksmuseum besmeurt Willem van Oranje met slavernij

PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma is woest. En dat is niet eens zo gek. Want het Rijksmuseum presenteert de nationale volksheld Willem van Oranje op een manier die de herinnering aan hem ongelooflijk bedoezelt. “Onze musea zijn in handen van extreem-links,” zegt Bosma terecht.

Als je naar het Rijksmuseum wilt gaan om daar even te genieten van de nationale historie kom je ongetwijfeld thuis van een koude kermis. Want het blijkt dat het belangrijkste museum van ons land onze nationale helden op ongelooflijk walgelijke wijze behandelen. Dat heeft PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma ontdekt, die dan ook woedend is.

“Onze musea zijn in handen van extreem-links,” schrijft hij bij een foto van een portret van Willem van Oranje. “Woke regeert.”

Onze musea zijn in handen van extreem-links. Woke regeert. Dit is hoe het @rijksmuseum Willem van Oranje presenteert. pic.twitter.com/Czq71NPAoW — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) January 31, 2022

Willem van Oranje & Slavernij

Het is misschien wat moeilijk om te zien. Maar ze hebben dus een nieuwe introductie toegevoegd bij het portret van de grondlegger van Nederland, onze founding father. De naïeve bezoeker die langskomt wil wat lezen over Van Oranjes rol in de geschiedenis. Maar wat ziet hij dan? Een bordje met als titel “Willem van Oranje & Slavernij.”

“Willem van Oranje en zijn aanhangers vonden in 1580 dat Filips II, de koning van Spanje, niet langer als vorst van Nederland mocht dienen,” aldus de uitleg. “Filips zou de Nederlanders aan slavernij willen onderwerpen en met hen net zo wreed omgaan als met de gekoloniseerd Zuid-Amerikanen.”

Oké. Maar dan. “Zo’n dertig jaar later begon Nederland, nu onafhankelijk van Spanje, zelf met de handen in tot slaaf gemaakt mensen en slavernij, eerst in Azië en later in het Atlantisch gebied.”

Let wel, Willem van Oranje werd in 1584 vermoord. Hij wordt hier dus niet alleen besmeurd, maar ook nog eens verantwoordelijk gehouden voor iets dat zo’n 25 jaar na zijn dood plaatsvond. Dát is hoe gestoord Woke is. Onze nationale helden moeten kapot worden gemaakt, zelfs als helemaal niets te maken hadden met de misstanden waar zij zich zogenaamd boos over maken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ongelooflijk. En het ergste is dat er in elk ander land boze demonstranten bij zo’n museum zouden staan om te eisen dat deze walgelijke praktijken per direct stoppen. Maar niet in Nederland. Nee. Daar accepteren we dit soort waanzin gewoon.