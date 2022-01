RTL schort samenwerking met Ali B. op

Zojuist is bekend geworden dat RTL Nederland de samenwerking met rapper Ali B. heeft opgeschort. Het bedrijf wil niet zeggen of de opschorting te maken heeft met de aangiftes tegen de rapper.

Eerder vandaag werd al bekend dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen rapper en Voice of Holland-coach Ali B.. Zojuist heeft RTL Nieuws bekend gemaakt dat RTL Nederland gisteravond al de samenwerking met de omstreden rapper heeft opgeschort.

Het bedrijf wil niet zeggen of het opschorten van de samenwerking komt door de nieuwe aangifte (die ook gisteravond gedaan werd).

