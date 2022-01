Sander Schimmelpenninck zet coronademonstranten weg als “extreemrechts” en pleit voor meer politiegeweld

Voor totaal verwrongen analyses over wat er gaande is in de samenleving moet je bij Sander Schimmelpenninck zijn. Bij tv-programma Op1 beweert hij dat “twintig jaar liberaal beleid” van Rutte ervoor heeft gezorgd dat dit land nu vol zit met extreemrechtse anarchisten die maling hebben aan de coronamaatregelen en de wet. De oplossing volgens Schimmelpenninck? Keihard handhaven.

Schimmelpenninck richt zijn pijlen op FvD en stelt dat die partij verantwoordelijk is voor het ophitsen van ‘extreemrechtse anarchisten’.

Columnist @SanderSchimmelp pleit voor harde handhaving op straat. “We zien nu eigenlijk dat de anarchisten bij extreem rechts zitten. Die roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is eigenlijk het resultaat van twintig jaar liberaal negeren van handhaving.” #Op1 pic.twitter.com/Fx1REjPpzS — Op1 (@op1npo) January 10, 2022

We hoeven echt niet te gaan ontkennen dat FvD een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van coronademonstraties en dat sommige demonstranten burgerlijke ongehoorzaamheid wel héél ruim interpreteren. Waar Schimmelpenninck echter volledig de mist ingaat is bij het feit dat ook aan de linkerzijde van het politieke spectrum het begrip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ behóórlijk wordt opgerekt. Antifa en Black Lives Matter-demonstranten kunnen er ook wat van. Maar daar horen we Schimmelpenninck niet over!

En wat te denken van al die linkse klimaat- en antiracisme-demonstranten in Amsterdam die massaal de anderhalve meter negeerden? Die burgerlijke ongehoorzaamheid was wel oké en daar hoefde niet hard tegen te worden opgetreden? Dat had ook helemaal niets met het ‘liberale wegkijken van Rutte’ te maken. Want het was GroenLinks-burgemeester Femke Halsema die dergelijke demonstraties toestond, wetende dat er meer mensen op af zouden komen dan verantwoord was. Het is hypocrisie van de bovenste plank, maar Sander Schimmelpenninck regelt zonder schaamte gewoon een trapje om erbij te kunnen.

Maar ja, dát willen ze liever niet horen bij de NPO en ‘NanoJort‘ weet dat als geen ander. Hij gooit liever olie op het vuur door coronademonstranten, die terecht zorgen hebben over waar dit coronabeleid naartoe gaat, weg te zetten als extreemrechtse anarchisten. Even bij Op1 de kijkers mee proberen te krijgen in het idee dat politieagenten zulke demonstranten wel wat harder in elkaar mogen slaan. En dan zijn de demonstranten ‘extreemrechts’…