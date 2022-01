Schokkende militaire memo stelt: Coronavirus bewust ontwikkeld door samenwerking Amerikaanse en Chinese wetenschappers

Het is zover. Eindelijk komt er meer informatie naar buiten over het ontstaan van het nieuwe coronavirus dat de wereld al twee jaar lang gegijzeld houdt. Want uit gelekte militaire documenten uit Amerika blijkt dat het Pentagon en onderzoeksarm DARPA ervan overtuigd zijn (lees: weten) dat het virus willens en wetens ontwikkeld is in een laboratorium in Wuhan. Dat zegt de man die door het Pentagon is aangewezen om onderzoek te doen naar het ontstaan van het virus in een geheime memo die is uitgelekt: marinier majoor Joseph Murphy.

Uit onderzoek van de majoor – die dat gedaan heeft voor de inspecteur generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie – blijkt dat het Amerikaanse EcoHealth Alliance (EcoHealth) in 2018 een voorstel indiende, samen met het Wuhan Institute of Virology (WIV), bij DARPA om fondsen te werven voor onderzoek naar SARS-CoVs. Dit voorstel behelsde ook een programma dat DEFUSE werd genoemd. Het doel: een nieuwe SARS-CoV spike eiwitten ontwikkelen om vleermuizen te immuniseren tegen het chemerisch virus.

DARPA weigerde in te gaan op het voorstel, aldus de majoor, omdat het totaal onverantwoord was. De kans dat het zou misgaan was veel te groot omdat het virus bewust zo gemaakt zou worden dat het ook kon overgaan op mensen. DARPA wil daar niets mee van doen hebben. En dat zegt wat, want DARPA staat zo ongeveer open voor álles.

Anthony Fauci

Hoe dan ook, DARPA ging er niet op in omdat het in strijd was met de Amerikaanse wet. Die verbiedt namelijk dit soort onderzoeken (het veranderen van virussen in dieren om ze toepasbaar te maken op mensen), omdat het levensgevaarlijk is.

Maar het Nationaal Institute of Health en het National Institute for Allergy and Infectious Diseases leek het wel fantastisch leuk. Fauci, schrijft de majoor, “ging er, zoals bekend, wél op in.” Het NAIAD is de organisatie van Anthony Fauci. Dat is dus de man die Amerikanen al jaren vertelt dat ze zich moeten laten inenten met de coronavaccins en die steeds weer pleit voor harde maatregelen zoals lockdowns. De man die Amerikanen zogenaamd zou moeten beschermen is volgens majoor Murphy mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit nieuwe coronavirus.

Let wel, Fauci heeft onder ede – toen hij ondervraagd werd door Congresleden – ontkend dat hij hierbij betrokken was. Volgens het Amerikaanse leger is dat dus een leugen. En dat niet alleen, maar dat was ook nog eens “bekend” achter de schermen.

Een gecreëerd virus

En ja, dat had resultaat. Want volgens majoor Murphy is wat wij steevast SARS-CoV2 noemen een “synthetisch spike eiwitten-chimera ontworpen om zich te hechten aan menselijke ACE2-receptoren.” Vervolgens was het ingebracht bij een vleermuis. De bedoeling was dan dat er een vaccin ontwikkeld werd dat hier actief iets aan kon doen.

“Maar het virus verspreidde zich razendsnel omdat het aerosolized was (verneveld), zodat het effectiever vleermuizen kon besmetten in de grot,” aldus Murphy. Met andere woorden, het virus was zo aangepast dat het zich door de lucht kon verplaatsen, want zo konden er meer dieren besmet worden. Voor onderzoek.

Alleen was er een klein probleempje. “Het was nog niet klaar om vleermuizen te besmetten, wat de reden is dat het erop lijkt dat het virus vleermuizen [inderdaad] niet besmet. De reden dat de ziekte zo verwarrend is, is dat het minder een virus is dan dat het gecreëerde spike eiwitten zij die meeliften op een quasi-soorten zwerm.”

Vervolgens stelt hij ook nog even dat ze willens en wetens het virus zo gevaarlijk mogelijk aan het maken waren.

Ivermectine en Hydroxychloriquine

Het is godsgruwelijk misselijk. Maar oh jongens, er is nog meer. Want uit de documenten blijkt óók dat er al heel vroeg – tijdens het onderzoek – duidelijk werd dat er meerdere potentiële behandelingen waren… waaronder Ivermectine en Hydroxychloriquine.

Dat zijn de twee medicijnen die in het verleden op grote schaal gebruikt werden, maar die tijdens de pandemie opeens weggezet werden als “extreem gevaarlijk” vanwege bijwerkingen. Bij Ivermectine hadden ze het plots zelfs over een “paardenmedicijn.”

De vaccins werken niet goed

Ongelooflijk genoeg schrijft majoor Murphy ook het één en ander over de vaccins. “De gen-gecodeerde of ‘mRNA’-vaccins werken slecht omdat ze synthetische replica’s zijn van de reeds synthetische SARSr-CoV-WIV synthetische spike-eiwitten en geen andere epitopen bezitten,” aldus de majoor. “Het mRNA instrueert de cellen om synthetische kopieën van het SARSr-CoV-WIV synthetische spike-eiwit rechtstreeks in de bloedbaan te produceren, waar ze zich verspreiden en dezelfde ACE2-immuunstorm produceren als het recombinante vaccin.”

“Veel artsen in het land hebben vastgesteld dat de symptomen van vaccinreacties de symptomen van de ziekte weerspiegelen, wat overeenkomt met de vergelijkbare synthetische aard en functie van de respectieve spike-eiwitten. De ontvanger van het vaccin heeft geen verdediging tegen het binnendringen van de bloedbaan, maar zijn neus beschermt hem tegen de quasispecies van het recombinante spike-eiwit tijdens ‘natuurlijke infectie’ (beter genoemd als aerosol-inoculatie).”

Congres eist onderzoek

Het Amerikaanse Congres wil nu onderzoek doen naar de memo en de betrokkenheid van Fauci bij de ontwikkeling van het virus. Daartoe willen Congresleden onder meer majoor Murphy oproepen om te getuigen. Onder ede.

Lees de memo zelf

Het hele memo van de majoor kan hier gelezen worden. Doe dat. Neem er de tijd voor. Want wat hier gebeurd is, als Maj. Murphy gelijk heeft, is absoluut schandalig. Misdadig. Alle idioten die hieraan meegewerkt hebben moeten ter verantwoording worden geroepen. Want ze hebben willens en wetens het risico genomen om deze situatie te veroorzaken – een situatie die niet alleen in de dood van grote aantallen mensen heeft gezorgd, maar ook nog eens voor enorme psychologische en economische schade.

Kunnen we er 100% zeker van zijn dat alles wat majoor Murphy schrijft klopt? Nou, misschien niet. Maar het is buitengewoon opvallend dat er geen pushback is geweest, dat hij niet zwart is gemaakt nadat deze memo bekend werd, en de media alleen maar hopen dat niemand erover spreekt. En wat deze memo minstens bewijst is dat er achter de schermen, op de hoogste niveaus, gesproken werd over deze onderwerpen, dat deze uitspraken gedaan werden… terwijl mensen die dat toen durfden op te schrijven als speculatie overal geband werden én weggezet werden als complotwappies.