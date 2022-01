Speciale VN-rapporteur eist antwoorden na bruut politiegeweld in Nederland: ‘Ik dien binnenkort een officieel protest in’

Nils Melzer, speciale VN-rapporteur voor martelingen, gaat een officieel protest indienen tegen Nederland. Na de heftige demonstratie van afgelopen zondag heeft de politie opnieuw in zijn ogen ernstig geweld gebruikt zonder legitieme redenen. De agenten en eindverantwoordelijken mogen zich hiervoor gaan verantwoorden, als het aan Melzer ligt.

Vanuit de Verenigde Naties wordt afkeurend gekeken naar Nederland, opnieuw heeft de politie te hard ingegrepen. De buitenwereld heeft vol afgrijzen kunnen aanschouwen hoe een demonstratie in Amsterdam volledig uit de klauwen liep. En dit was niet de eerste keer dat het helemaal mis ging in Nederland.

In 2022 gaat de Zwitserse VN-rapporteur Nils Melzer afreizen naar Nederland, Frankrijk en Polen om het excessieve politiegeweld aan de kaak te stellen. De eindverantwoordelijken, in dit geval de politiebazen en ook de politieke verantwoordelijken, hebben flink wat uit te leggen. Om zich goed voor te bereiden roept Melzer getuigen op om hun verhaal te doen.

Call for evidence: In preparation for my official visit in 2022 to #Netherlands, #Poland & #France focusing on #PoliceViolence, I invite victims, witnesses & NGO to submit verifiable evidence (Eng/Fre) on this & other incidents: ➡️sr-torture@ohchr.org (confidentiality assured) https://t.co/B4kPL9sxJ0 — Nils Melzer (@NilsMelzer) January 2, 2022

Nu zijn er recent al politieagenten in Nederland al vervolgd door het OM voor hun gedrag bij demonstraties. Maar zoals Melzer terecht stelt moeten naast de agenten in kwestie ook de leidinggevenden eens op het matje worden geroepen. Want uiteindelijk bepalen zij wat de norm is. Het is al langer duidelijk dat men met een beter de-escalatieplan moet komen bij de politie, want het gaat de laatste tijd te vaak mis. Daarnaast staat bijvoorbeeld het gebruik van honden al langer onder druk.

URGENT @DutchMFA:

➡️This is one of the most disgusting scenes of #PoliceBrutality I have seen since #GeorgeFloyd!

➡️These officers & their superiors must be prosecuted for the crime of #torture!

➡️THIS SAVAGERY MUST STOP HERE & NOW!

➡️I will send an official protest note shortly! https://t.co/GdGwRlDNup — Nils Melzer (@NilsMelzer) January 3, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wellicht dat men in Den Haag eindelijk eens wakker wordt geschud als de VN een reprimande uitdeelt. Jarenlang hebben we met afgrijzen gekeken naar harde politieoptredens in Oost-Europa, maar ook in Nederland is het de laatste jaren steeds heftiger geworden. Terecht dan ook dat de VN zich zorgen maakt hierover.