Welke vorm van buitenreclame is geschikt voor je onderneming?

Ook in een tijd waarin bedrijven steeds vaker voor online marketing kiezen, blijft buitenreclame populair. Buitenreclame stelt organisaties in staat om voordelig een groot aantal impressies te bereiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Zuid-Hollandlaan in Den Haag, waar gemiddeld 20.000 gemotoriseerde voertuigen per dag rijden. Per jaar gaat het hierdoor om miljoenen impressies bij de keuze voor lichtmastreclame in Den Haag. Naast het feit dat reclame buiten voordeliger is dan online marketing, uitgaande van hetzelfde aantal impressies, biedt het andere voordelen. In dit artikel lees je er meer over. Maakt jouw organisatie al gebruik van een vorm van buitenreclame? Buitenreclame wordt in tal van verschillende varianten en in diverse grote Nederlandse plaatsen aangeboden.

Vergroot je naamsbekendheid met buitenreclame

Het gebruik van buitenreclame helpt je de naamsbekendheid van je organisatie te verbeteren. Consumenten hechten waarde aan fysieke uitingen van bedrijven; het komt betrouwbaarder over dan uitsluitend vormen van online marketing. Uit onderzoek blijkt dat met name jongeren veel vertrouwen hebben in de buitenreclames die zij aangeboden krijgen. Dat is opvallend, daar veel organisaties het gevoel hebben jongeren het makkelijkst te kunnen bereiken via online marketing. Speel in op deze onderzoeksresultaten, door advertenties buiten toe te spitsen op deze doelgroep. Bij ouderen, met name de groep van 55 jaar en ouder, is het vertrouwen in buitenreclames het laagst.

Meerdere contactmomenten nodig voor een aankoop

Zeker bij grotere aankopen heeft een consument gemiddeld zo’n zes à zeven contactmomenten nodig, voordat deze een organisatie volledig vertrouwt. Om dit aantal zo snel mogelijk, sneller dan concurrenten, te bereiken kan het slim zijn om zowel online- als offline te adverteren. Buitenreclame valt op! Denk aan lichtmastreclame langs de weg, een stadsklok met reclame, enzovoorts. In combinatie met uitingen op sociale media en bijvoorbeeld in zoekmachines wordt het aantal van zes à zeven contactmomenten al snel gehaald.

Combineer verschillende vormen van reclame

Kies voor een mix van verschillende vormen van buitenreclame. Naast de lichtmastreclame en de reclame onder stadsklokken kan ook rotondereclame een goed idee zijn. Rotondereclame valt haast niet te missen door voorbijrijdende voertuigen. Let er zelf ook eens op wanneer je onderweg bent; welke reclame-uitingen vallen jou het meeste op? Het kan je helpen een geschikte vorm van buitenreclame te vinden voor je eigen organisatie. Verschillende Nederlandse partijen bieden ruimte voor buitenreclame aan. Dit kan heel voordelig, vraag eens een offerte op om er een beeld van te krijgen.