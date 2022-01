Wybren van Haga: ‘We hebben twee dagen verspild aan zinloos theater!’

Op de tweede dag van het debat over het belachelijke regeerakkoord pakte Wybren van Haga (Groep vVan Haga) het kabinet hard aan. Want, zei hij, de afgelopen twee dagen waar niets meer of minder dan “zinloos theater.” Er is inhoudelijk niets veranderd. De schijn van democratie is opgehouden, maar in de praktijk is het ronduit antidemocratisch wat er gebeurt.

Op de eerste dag van het debat over de regeringsverklaring pakte Wybren van Haga het kabinet flink hard aan. Er was, zei hij, sprake van een stille staatsgreep. Of, zoals hij het noemde, “een staatsgreep nieuwe stijl.” Want deze staatsgreep wordt uitgevoerd door een bestuur dat hoegenaamd “democratisch gekozen” is, maar inhoudelijk zijn de besluiten in strijd met álle standpunten van de Nederlandse burger.

We zijn getuige van een staatsgreep nieuwe stijl. Het kabinet heeft een onvoldoende na onvoldoende gehaald, maar toch zitten de mensen die o.a. verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire gewoon weer in Vak K. Zonder schaamte. Dit is absoluut niet goed voor Nederland. #BVNL pic.twitter.com/jCJr1HZAO4 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) January 19, 2022

Theater

Op de tweede dag deed Van Haga daar een schepje bovenop. De afgelopen dagen, concludeerde hij toen de debatten er eenmaal op zaten, zijn “verspild aan zinloos theater.” De horeca zijn dicht, ondernemers weten niet eens of ze het einde van de maand halen, ouderen gaan er ongelooflijk fors op achteruit… kortom, het is een bende. En dit terwijl er wél enorme bedragen uitgegeven worden aan allerlei linkse, Great Reset-hobby’s.

De afgelopen twee dagen zijn verspild aan zinloos theater. En dat terwijl o.a. de horeca nog steeds dicht is door absurde coronaregels, tienduizenden ondernemers niet weten of ze het eind van de maand halen en ouderen er fors op achteruitgaan. Dit beleid is om te huilen. #BVNL pic.twitter.com/1bo4cp84Ul — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) January 19, 2022

“De almachtige staat als waterhoofd met 100.000 extra ambtenaren en niets voor de ondernemers,” vatte Van Haga de ideeën van het kabinet correct samen.

Dat is geen woord te veel gezegd. Maar het echte trieste is dat deze walgelijke figuren natuurlijk gewoon doorgaan met hun wanbeleid.

Oh, en dan nog een leuke uitsmijter: Van Haga confronteert het kabinet met het feit dat minstens 30% van de ‘coronapatiënten’ in het ziekenhuis helemaal niet zijn opgenomen vanwege Covid.

De cijfers van het @RIVM zijn heel erg troebel en de maffe modellen kloppen nooit. Vorig jaar verweet @hugodejonge mij het verspreiden van nepnieuws, maar wat blijkt? De cijfers kloppen niet. 30% van de COVID-patiënten is niet door maar mét een besmetting opgenomen. #coronadebat pic.twitter.com/3ar96S4b05 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) January 20, 2022

Zo. Daar kan dat walgelijke kabinet het mee doen.