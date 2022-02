‘Amerikanen verwachten dat Kiev in paar dagen tijd valt en dat Oekraïne in een week een nieuwe regering heeft’

Hoewel Rusland alles behalve alle troepen van het land inzet in de oorlog tegen Oekraïne lijkt het erop dat de 100.000 ofzo in de regio over Oekraïne heen walsen. Amerikaanse functionarissen denken daarom dat hoofdstad Kiev in een paar dagen tijd zal vallen.

De Turkse journalist Ragip Soylu bericht dat Washington DC ondertussen bijzonder negatief is over de kansen van Oekraïne tegen Rusland. Sterker nog, de Amerikanen zijn ervan overtuigd dat de oorlog in bijzonder korte tijd min of meer beslist is.

Ze verwachten dat Kiev al over een paar dagen in handen is van Rusland. Ja, dat lees je goed: een paar dagen. Dit terwijl de NAVO Oekraïne hoegenaamd geholpen heeft met het moderniseren van haar strijdmacht.

US officials expect Kiev to fall into the hands of Russian forces within days — Newsweek — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

Dat is al opvallend genoeg, maar wacht er is meer. De Amerikanen denken namelijk ook dat Oekraïne al over een weekje een nieuwe regering heeft, aangewezen door Rusland (natuurlijk).

US officials expect that a new Ukrainian leadership will be appointed within a week — Newsweek — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

Als dit inderdaad zo snel gaat is het natuurlijk een enorme afgang voor Oekraïne. President Zelensky heeft vandaag gewone burgers nog opgeroepen om zich te bewapenen en de strijd aan te gaan met de Russische soldaten. Als je de Amerikaanse inlichtingendiensten moet geloven zijn er dus niet veel Oekraïeners die daar gehoor aan geven.

En nee, dat is niet eens zo gek. Ze zien immers een modern, high tech leger tegenover zich staan dat ook nog eens zwaar bewapend is.