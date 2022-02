Baudet schildert een mooi traditioneel beeld van onderwijs volgens FVD. GeenStijl doet huilehuile: ‘Meisjes en jongens gescheiden!’

Thierry Baudet heeft op Twitter kort beschreven hoe de Forum-scholen, die opgezet worden momenteel, straks te werk zullen gaan. Kort gezegd: het zal er daar op de traditionele manier aan toe gaan, inclusief Latijn op jonge leeftijd, het scheiden van de seksen, en het dragen van schooluniformen. Natuurlijk is dat allemaal tegen het zere been van de neprechtse postmodernistische neprebellen van GeenStijl. Want oh, oh, oh, je mag wel ‘rebelleren,’ maar dan wel alleen als je de heersende narratief onderstreept!

Thierry Baudet laat vandaag weten op Twitter hoe hij Forum-scholen voor zich ziet. “We gaan het helemaal anders doen,” zegt hij. “Veel mannelijke docenten, veel jongens en meisjes gescheiden ook, vermoedelijk schooluniformen, klassieke muziek, Latijn vanaf een jaartje of vier/vijf gewoon the works.”

Klopt. We gaan het helemaal anders doen. Veel mannelijke docenten, veel jongens en meisjes gescheiden ook, vermoedelijk schooluniformen, klassieke muziek, Latijn vanaf een jaartje of vier/vijf… gewoon the works. https://t.co/ba6xsvZeAS — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 13, 2022

In Engeland en in andere landen waar er nog steeds ruimte is voor traditioneel onderwijs op hoog niveau is dit redelijk normaal. Maar in Nederland is dit soort hoogwaardig onderwijs totaal vernietigd. Want, tja, alles moet “gelijk” zijn.

Bij de neprechtse postmodernisten van GeenStijl vinden ze Baudets tweet dan ook héél erg. Want jongens toch, hoe durft die maffe Thierry in te gaan tegen het seculiere postmodernistische verhaal van De Deugers? Hoe waagt hij het terug te grijpen op ‘oude’ methodes die het Nederlandse volk letterlijk honderden jaren fantastisch gediend hebben maar die afgeschaft zijn onder het mom van modernisme?

Mededeling van Thierry Baudet: In Forumland gaan jongens en meisjes gescheiden naar school https://t.co/LMDbklqts4 — GeenStijl (@geenstijl) February 13, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is het hele probleem met GeenStijl en vergelijkbare postmodernistische ‘rechtse’ quasi-rebellen: feitelijk onderstrepen ze het hele postmodernistische gebeuren en wijzen ze het traditionalisme af. En ja, dat is precies waarom zij, als puntje bij paaltje komt, de culturele en politieke strijd altijd verliezen.