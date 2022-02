Beelden! Amerikaanse soldaten gaan heel vreedzaam, tolerant, liefhebbend en vrijblijvend massaal naar Oost-Europa

Als je Westerse overheden en media moet geloven is het Rusland dat “troepen” nabij Oekraïne heeft geparkeerd om zo een oorlog te kunnen ontketenen. Maar ondertussen zijn het de Amerikanen die juist naar ándere landen trekken. Wie is er nu oorlogszuchtig?

Vladimir Poetin zou uit zijn op oorlog. Dit ‘weet’ het Westen omdat de Russische president militairen/troepen heeft neergezet nabij de Russische grens met Oekraïne. Dat is, vinden zij, heel “bedreigend.” En gevaarlijk.

Maar wat zien we hier? Juist: Dat zijn duizenden Amerikaanse troepen die zomaar even naar een land worden gestuurd in Oost-Europa, duizenden kilometers van hun eigen land.

US military begins transporting additional troops to Europe More: https://t.co/Weo0droHno pic.twitter.com/36Hy2BSIad — RT (@RT_com) February 4, 2022

Die troepen worden feitelijk bij de grens met Rusland neergezet. Op grondgebied dat niet Amerikaans is. Ondertussen bevinden alle Russische troepen zich gewoon op Russisch grondgebied. Ze zijn niet duizenden kilometers afgereisd buiten de eigen landsgrenzen gereisd in een futiele intimidatiepoging. Nee. Ze staan gewoon in hun eigen land. Ze gaan de grens niet over. Niet goedschiks, maar ook niet kwaadschiks.

Zie het contrast met Amerika dat duizenden troepen zo even, hop, naar de andere kant van de wereld brengt en dan het liefst ook nog zo dicht mogelijk bij Rusland.

Vladimir Poetin is natuurlijk geen lieverdje. Maar die flauwekul dat de NAVO en zeker Amerika vredelievend zijn is je reinste onzin.