BoerBurgerBeweging gaat Kamervragen stellen over voedselzekerheid door oorlog Oekraïne: ‘Graanschuur van de wereld’

Door de Russische invasie in de Oekraïne zijn de energieprijzen flink gestegen, naast het feit dat deze prijzen door het dak schieten maakt de BoerBurgerBeweging zich ook zorgen over onze voedselzekerheid. Zowel Rusland als Oekraïne staan niet voor niets bekend als de graanschuren van onze wereld.

In een negentiental vragen wil de BoerBurgerBeweging weten of het kabinet is voorbereid op eventuele prijsstijgingen wat betreft de voedselvoorziening. Niet alleen zullen de energieprijzen in ons land de pan uit rijzen, ook de voedselprijzen gaan stijgen.

BBB heeft daarom een negentiental vragen ingediend om de zelfvoorzieningsgraad van de EU in kaart te brengen. De partij stelt onder meer de volgende vragen:

‘Wat is de zelfvoorzieningsgraad voor voedsel binnen de EU? Wat is de actuele wereldvoedselvoorraad en de voedselvoorraad binnen de EU? Deelt u onze mening dat voedselschaarste op de loer ligt en wat heeft u daar al aan gedaan en wat gaat u daar de komende weken aan doen? Van welke producten verwacht u nog dit jaar tekorten en wat betekent dit voor de portemonnee van de burger in de komende tijd?’

Daarnaast kaart BBB, net als de PVV eerder deze maand, aan dat het onverkoopbaar is dat Nederlandse huishoudens met een lege portemonnee zitten, maar dat de klimaatfondsen tientallen miljarden per jaar binnen slurpen. Energiearmoede in Nederland wordt met de maand een urgenter probleem, een probleem dat mede is ontstaan door het klimaatbeleid en door de oorlog van Rusland alleen maar groter dreigt te worden.