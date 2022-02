Braziliaanse president Bolsonaro neemt het op voor Joe Rogan: ‘Houd je rug recht!’

Er is heel wat te doen rond de podcast van Joe Rogan. Die is exclusief te beluisteren op Spotify. Allerlei artiesten willen nu dat zijn podcast eraf gesmeten wordt omdat hij de euvele moed heeft te praten met experts die het niet eens zijn met het officiële coronanarratief. Nou, hoewel Rogan ongetwijfeld onderhand een beetje ongemakkelijk voelt krijgt hij vandaag steun uit mooie hoek. De Braziliaanse president Bolsonaro steekt hem namelijk publiekelijk een hart onder de riem.

Wat er in Amerika aan de hand is, is eigenlijk gewoon belachelijk. Spotify heeft te horen gekregen van verschillende so-called ‘sterren’ (stuk voor stuk van tientallen jaren geleden, trouwens) dat het Joe Rogan als podcaster moet dumpen. Toen Spotify daar geen gehoor aan gaf waren er meteen enkele artiesten die de eigen muziek liet verwijderen. En meer willen in hun voetstappen volgen.

De reden is dat Rogan in zijn podcast over corona praat met critici van het officiële coronanarratief. Dus dan heb je het over een Jordan Peterson, Adam Curry, en ook – en vooral – Dr. Robert Malone en Dr. Peter A. McCullough. Dat vinden ze allemaal heel erg. Want die mannen zouden ‘nepnieuws’ verkondigen over corona. In plaats van dat inhoudelijk dan maar te bestrijden opteren ze voor de ouderwetse aanpak: lekker censureren.

Bolsonaro

Zelfs het walgelijke Witte Huis heeft laten weten dat Spotify meer moet doen om ‘nepnieuws’ of ‘desinformatie’ te bestrijden. Dat is natuurlijk een quasi-verborgen oproep aan het bedrijf om Rogans podcast te dumpen. Gek, want zo’n inmenging is letterlijk verboden in de grondwet. Een president en diens acolieten mogen zoiets helemaal niet eisen. Iets met de vrijheid van meningsuiting.

Toch is er politiek gezien toch nog iets van positief nieuws voor Rogan. De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro heeft namelijk weten met hart en ziel achter Rogan te staan.

“Ik weet niet wat Joe Rogan van mij en mijn regering denkt, maar dat maakt niets uit. Als de vrijheid van meningsuiting iets betekent,” aldus de Braziliaanse leider, “dan betekent het dat mensen vrij moeten zijn om te zeggen wat ze denken, onafhankelijk van de vraag of ze het eens of oneens met ons zijn.”

Daarom heeft hij één heel belangrijke boodschap voor de meest succesvolle podcaster ter wereld: “Houd je rug recht.” Of: “Doe geen stap terug.” Vervolgens eindigt hij zijn vriendelijke tweet met een “Knuffels uit Brazilië.”

– I'm not sure what @joerogan thinks about me or about my government, but it doesn't matter. If freedom of speech means anything, it means that people should be free to say what they think, no matter if they agree or disagree with us. Stand your ground! Hugs from Brazil. 👍 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 3, 2022

Het zal weinig doen om Rogans positie te beschermen, vrees ik, maar het is natuurlijk toch een hart onder de riem. En laten we wel wezen, Rogans podcast is groter dan alle populaire programma’s op de zogenaamde nieuws-televisie in Amerika. En dan niet een beetje groter, maar véél groter. Hij kan dus doen en laten wat hij wil. Als Spotify uiteindelijk door de knieën gaat kan hij gewoon doorgaan met zijn podcast, op een ander platform, en mét die 100 miljoen die Spotify hem natuurlijk tóch zal moeten uitbetalen.

