BREEK! Republiek Donbas vraagt om militaire en financiële steun van Rusland “tegen Oekraïense aanvallen”

Het is nu mogelijk tóch sneller aan het gaan in Oekraïne. Want de onafhankelijke Republiek Donbas – zoals Lunansk en Donetsk zichzelf noemen – heeft officieel “om militaire en financiële hulp” gevraagd van Rusland. Dit omdat de aanvallen van Oekraïne de spuigaten uitlopen.

Westerse media roepen al weken dat Rusland op zoek is naar een excuus om Oekraïne binnen te vallen. Zij beroepen zich daarbij op informatie van Westerse inlichtingendiensten, en dan met name op die van Amerika. Ze beweren dat Rusland uit is op oorlog, dat Rusland geweld zou plegen, etc.

Russische media daarentegen beweren precies het tegengestelde. Volgens hen is het Wésten juist uit op oorlog én is Oekraïne bezig om geweld te plegen tegen doelen in ‘de Donbas’ en zelfs in Rusland zelf. Zo liet de FSV vanmorgen weten dat een grenscontrolepost bij Rostov is opgeblazen door “beschietingen vanuit Oekraïne.”

Ondertussen zeggen de rebellen in Luhansk en Donetsk dat ook zij steeds vaker het doelwit zijn van Oekraïense beschietingen.

“Donbas vraagt hulp van Rusland”

Het heeft even geduurd, maar de Republiek Donbas, zoals de ‘rebelse’ regio’s zich noemen, heeft nu om “militaire en financiële steun” gevraagd van Rusland.

BREAKING — Self-proclaimed Donbas Republic asks military and financial assistance from Russia against the “Ukranian attacks” — RT — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 21, 2022

Ondertussen zegt Oekraïne dat de eigen soldaten “op hun posities” zijn “geen offensieve acties” uitvoeren in de Donbas.

Het is nu dus gewoon het woord van de rebellen en Rusland tegen dat van Oekraïne. In de Westerse media wordt er automatisch gekozen voor de laatste, maar dat is toch echt wat gek. De NAVO en de EU zijn immers al bewust jarenlang bezig om het vuurtje op te stoken in de regio, wetende dat dit voor problemen zorgt met Rusland.

Een tijdlijn

Hier is een tijdlijn van wat er gebeurd is de afgelopen dagen:

18 feb: Evacuaties beginnen in Donbas na verschillende explosies aldaar

19 feb: gaspijpen exploderen in Donbas/Luhansk

19 feb: volgens Moskou landen Oekraïense projectielen in Rusland. Donbas Republiek zegt dat Oekraïne burgers vermoordt

19 feb: strategische oefening Rusland

19 feb: Rusland pakt een man die ervan beschuldigd wordt een Oekraïense agent te zijn. Die erkent dat Oekraïne bezig is met een project

20 feb: Oekraïne wordt weer beschuldigd van verschillende aanvallen op burgers en infrastructuur in de Donbas

21 feb: separatisten in de regio vragen Rusland officieel om militaire steun

Ondertussen blijven Westerse media roepen dat Rusland zélf deze verhalen verzint als een valse vlag-operatie, terwijl Moskou dus stelt dat Oekraïne en mogelijk het Westen erachter zitten.