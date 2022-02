Broer van Geert Wilders kwaad om tweet over asielzoekers: ‘Onze hele familie bestaat uit ‘gelukszoekers’!’

PVV-leider Geert Wilders haalde in een tweet fel uit naar asielzoekers, die hij typeerde als ‘gelukszoekers’. Hij zei onder andere: “Ze vreten ons land kaal en pakken onze huizen, onze zorg en ons geld.” Zijn broer, Paul Wilders, reageerde even fel en wees Geert op het feit dat hun hele familie tot de ‘gelukszoekers’ kan worden gerekend.

Ze vreten ons land kaal en pakken onze huizen, onze zorg en ons geld. Nog meer islam. Nog meer ellende. Omdat het kabinet onze grenzen voor gelukzoekers weigert te sluiten. #grenzendicht #Wilders #PVVhttps://t.co/NowB7MEWMW via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 31, 2022

Paul Wilders kon dit maar moeilijk verkroppen en vond het nodig om te reageren met deze tweet:

Gelukzoekers? Dat waren onder meer:

Onze vader (roots in Duitsland)

Onze moeder (roots in Indonesie)

Echtgenote Wilders (roots in Hongarije)

Minimaal 1 ex van mij (roots in Duitsland) Per saldo: de gehele familie #Wilders uiteindelijk. Nuff said. #PVV #gelukszoekers pic.twitter.com/M6vLa6Bmpg — Paul Wilders (@paul_wilders) January 31, 2022

Ergens is het een behoorlijk zwaktebod om te doen alsof de asielzoekers waar Geert Wilders het over heeft hetzelfde zijn als de immigranten die decennia geleden deze kant uitkwamen. Duitse, Hongaarse en Indonesische ‘gelukszoekers’ konden vrij makkelijk integreren en kwamen ook niet in dezelfde aantallen massaal naar Nederland.

Niet alleen is de integratieprocedure tegenwoordig een heel stuk beroerder dan vroeger, maar het soort asielzoekers is ook wezenlijk anders. Afghanen, Syriërs, Eritreeërs, Irakezen en Somaliërs hebben in veel hogere mate last van oorlogstrauma’s. Daarnaast komen ze terecht in een volledig ontwikkelde verzorgingsstaat en blijven ook na een jaar of vijf bovengemiddeld vaak werkloos.

De familie van Geert Wilders is het type ‘gelukszoeker’ dat kansen heeft aangegrepen (of zelf heeft gecreëerd) om er wat van te maken. Een aanzienlijk deel van de asielzoekers die nu binnenstromen zien, grijpen of hebben die kansen niet. En we zijn er in Nederland al jaren niet in geslaagd om daar echt iets aan te doen. Het is ook maar de vraag in hoeverre die schuld bij ons ligt, want in andere landen is het vaak niet veel beter met de nieuwe immigranten gesteld.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar ja, Paul Wilders scoort liever wat goedkope deugpuntjes (via De Telegraaf) door te doen alsof alles en iedereen hier zomaar een toekomst op kan (en gaat) bouwen, want het is zijn familie in het verleden (en onder heel andere omstandigheden) ook gelukt. Die vlieger gaat niet op en Geert Wilders heeft dat beduidend beter door dan zijn broer.