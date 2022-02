Wijkmonitor: ’63 procent van Syrische vluchtelingen in Nederland leeft in armoede’

Volgens nieuwe cijfers van de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) leeft maar liefst 63 procent van de Syrische vluchtelingen in Nederland in armoede. Dat is in sterk contrast met andere groepen met een migratieachtergrond, op Eritreeërs (50 procent) en Somaliërs (45 procent) na.

Het percentage huishoudens met een laag inkomen in Nederland is gemiddeld 7,7 procent. De monitor zoomt diep in op wijken, waardoor een beter beeld kan worden gecreëerd van hoe dat gemiddelde zo hoog is. En het zal niemand verbazen dat de percentages onder mensen met een migratieachtergrond echt absurd hoog is.

Voor een groot deel valt dat te verklaren door slechte integratie, waardoor werk vinden nagenoeg onmogelijk is en er geen kennis bestaat over eventuele (financiële) hulpmiddelen die de overheid kan bieden. Vooral onder Syrische vluchtelingen heerst een enorm wantrouwen jegens de overheid, zo meldt De Stentor. En dat is ook niet zo verrassend gezien het feit dat zij jarenlang onder een autoritair regime hebben geleefd.

Maar goed, zo valt er voor iedere groep wel een verklaring te vinden. Het zou fantastisch zijn als die mensen alsnog kunnen worden geïntegreerd, maar in de tussentijd moet er wel een asielstop in het leven worden geroepen. Als de huidige aantallen statushouders en ‘officiële’ Nederlanders nu al zulke armoedepercentages opleveren, dan is het laatste wat we moeten doen het probleem nóg groter maken.

En laten we eerlijk zijn, dat gaat echt een enorme klus worden om Syrische vluchtelingen uit de armoede te krijgen. Er is al wantrouwen richting de overheid en als die Syriërs een beetje het nieuws hebben gevolgd dan kun je ze moeilijk ongelijk geven. En misschien gaat een deel van die groep weer terug naar het land van herkomst, als ze het weer veilig achten. Maar de kans zit er dik in dat de overgrote meerderheid absoluut niet terug wil keren. Dat gaat problemen voor de hele maatschappij opleveren als zij niet snel alsnog integreren. Het blijft dan niet bij extra kosten voor uitkeringen. Misschien kan Leo Lucassen ze gratis taalles geven!