Gemeente Budel wil van azc af: ‘Na zes geweldsincidenten met Noord-Afrikaanse asielzoekers is het genoeg!’

De gemeente Budel heeft het helemaal gehad met de overlast rond hun azc. Maar liefst zes ernstige geweldsincidenten met Noord-Afrikaanse asielzoekers heeft ertoe geleid dat de gemeente het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voortijdig wil ontbinden.

Het verhaal is bijna altijd overal hetzelfde. Noord-Afrikaanse gelukszoekers, die geen enkele kans maken op asiel, misdragen zich en zijn ronduit gevaarlijk. Niemand doet er echt wat aan en de ‘veiligelandiërs’ worden met zijden handschoentjes aangepakt. Een gebiedsverbodje hier en een stevige waarschuwing daar, maar eigenlijk verandert er helemaal niets.

Dit hele probleem zou natuurlijk direct opgelost kunnen worden door het gespuis linea recta terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen. Iets wat partijen als de PVV en FVD al jaren roepen. Iets dat ook de VVD al meer dan een decennium roept, maar alleen tijdens verkiezingscampagnes. Daarna wegen ‘economische belangen’ ineens weer zwaarder en worden gemeenten door een VVD-staatsecretaris opgeroepen om er nóg meer op te vangen.

Gemeente Budel, waar er op een kazerneterrein zo’n 1.500 asielzoekers worden opgevangen, heeft in de afgelopen drie maanden zes ernstige geweldsdelicten geregistreerd. Het gaat hier om steekpartijen en in sommige gevallen was de aanleiding diefstal op het kazerneterrein. Het verhaal dat hier in de Volkskrant wordt geschetst heeft alles weg van een rel in een gevangenis.

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) gaat woensdag een kijkje nemen, samen met de burgemeester en de Brabantse commissaris van de koning Ina Adema. Maar goed, wat gaan die nou bewerkstelligen? Helemaal niets natuurlijk. Ondertussen probeert de gemeenteraad met juristen te kijken of ze onder het contract met het COA uit kunnen. Die kans is echter vrij klein, aangezien het nog niet eerder is voorgekomen. En men kan wel raden wat er gebeurt als het ze wél lukt. Dan zal de ene na de andere gemeente ook proberen om eronderuit te komen, want niemand zit te wachten op meer geweldsincidenten door asielzoekers in de eigen gemeente.