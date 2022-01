Nieuwe staatssecretaris snapt woede gemeenten over rotstreek asielopvang, wil ‘veel kopjes thee drinken’

Alle hoop op een nieuw en beter asielbeleid kan direct het raam uit. De nieuwe pro-immigratie staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Eric van der Burg (VVD), zegt de boosheid in gemeenten die gedwongen zijn om asielopvang te regelen voor asielzoekers te begrijpen. Zijn voorganger Ankie Broekers-Knol (VVD) leverde ze een gigantische rotstreek. Maar zijn oplossing, voor zover je het al een oplossing kunt noemen, is niet veel beter. Hij wil ‘veel bellen en kopjes thee drinken bij gemeenten’.

Voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol had te maken met een totaal onhoudbare situatie. Er blijven maar asielzoekers ons land binnenstromen en de capaciteit om de aanvragen te verwerken en de asielzoekers onderdak te bieden is er niet. ‘Dan maar doen alsof ik gemeenten een opvangplicht opleg’, was haar gedachte. De gemeenten zijn natuurlijk diep beledigd en ronduit beetgenomen door het kabinet, maar het werkte (soort van).

De situatie is echter nauwelijks veranderd. Van der Burg zegt een “pittige opdracht” te hebben en wil dit jaar 13.000 opvangplekken realiseren. Iedere gemeente weet nu dat het kabinet ze niet zomaar kan verplichten om asielzoekers op te vangen. Ook weten ze dat asielzoekers problemen op gaan leveren binnen de eigen gemeente. Of in ieder geval dat hun inwoners daar wel bang voor zijn. Ter Apel is inmiddels niet voor niets een begrip.

Met ‘veel bellen en kopjes thee drinken’, zoals hij tegen de NOS zegt, gaat Van der Burg er dus echt niet komen. Hij zal hier en daar nog vast wel een gemeente vinden die er uiteindelijk toch een paar op wil vangen, maar 13.000 plekken binnen een jaar? Hou toch op.

Het kan dus haast niet anders dan dat gemeenten flink moeten worden gepaaid om toch overstag te gaan met asielopvang. Of er moeten net zulke draconische maatregelen worden genomen als zijn voorganger deed. De eerste drie maanden gaat het hem sowieso niet lukken, terwijl die nou juist cruciaal zijn vanwege het weer. Er zullen maar weinig partijen zijn die vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nog even een paar honderd asielzoekers in een sporthal of in dure hotels willen parkeren. En na maart wordt het weer warmer, waardoor de druk om asielzoekers ‘niet op straat te laten slapen’ weer afneemt.