Burgemeesters vinden versoepelingen nog niet ver genoeg gaan en vrezen voor chaos rond openingstijden horeca

Burgemeesters in Nederland zijn blij met de aangekondigde versoepelingen omtrent de coronamaategelen. Maar er is ook kritiek. Een verruiming van de openingstijden voor de horeca zal alleen maar chaotische taferelen in de steden opleveren, zo vrezen zij. Daarom pleiten meerdere burgemeesters om de verplichte sluitingstijd voor horeca ook overboord te gooien.

Zoals aangekondigd zal zorgminister Ernst Kuipers vanavond tijdens een persconferentie nieuwe versoepelingen aankondigen. Vanaf 25 februari vervalt de mondkapjesplicht, de anderhalve meter afstand en het coronatoegangsbewijs.

Ook de horeca krijgt iets meer lucht. Zo mogen zij vanaf eind februari openblijven tot 01.00 uur ´s nachts. Dat is nu nog 22.00 uur ´s avonds. Maar volgens meerdere burgemeesters zal deze versoepeling alleen maar extra problemen opleveren. Daarom pleiten zij ervoor dat de horeca vanaf 25 februari weer terug gaat naar het ´oude normaal´. Oftewel: Weg met de restrictie op de sluitingstijd voor horeca.

´Samenklonteren op straat´

Een sluitingstijd net na middernacht zorgt ervoor dat mensen massaal om die tijd naar buiten stromen en zij op straat gaan samenklonteren, aldus burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer tegenover De Telegraaf. Burgemeesters willen dat zaken langer mogen openblijven. Schuurmans: “Vooral voor de clubs en de nachtcafés zou dat mooi zijn.”

De burgemeesters snappen er dan ook helemaal niets van dat het kabinet Rutte IV met een voorstel is gekomen om de sluitingstijd van de horeca nog steeds beperkingen op te leggen. “Ik kan mij voorstellen dat de sluitingstijd nu nog nodig is. Dit is een tussenfase. Hoe sneller we weer naar normaal gaan, hoe beter”, zegt burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden.

“Ik kan bijna niet blijer zijn. Er zit enorm veel spanning in de samenleving”, verklaart burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. “Ik hoop dat in maart alles is genormaliseerd en dat dit het einde is van een donkere periode”, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

