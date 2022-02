Kabinet wil toch sneller versoepelingen: per 25 februari geen 1,5 meter, geen mondkapjes en géén coronatoegangsbewijs

Het kabinet wil sneller versoepelingen! Volgens bronnen in Den Haag gaat het kabinet op de coronapersconferentie vrijwel zeker bekendmaken dat per 25 februari vrijwel alle coronamaatregelen zullen verdwijnen. Alleen de basisadviezen (geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten) blijven van kracht. De anderhalve meter, de mondkapjesplicht én het coronatoegangsbewijs zullen verdwijnen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is ineens alles mogelijk! Eerst gaat het kabinet ons nog even pesten met lichte versoepelingen die vanaf vrijdag 18 februari ingaan, zo werkt ons bureaucratische kabinet namelijk. Dan mag de nachthoreca bijvoorbeeld tot maar liefst 01.00 uur ’s nachts open blijven. Een week later mogen ze weer volledig open, want dan is het ineens wél veilig genoeg. Ook festivals en evenementen zullen dan weer worden toegestaan, al blijft daar nog wel 1G-beleid van kracht: iedereen moet zich laten testen.

Eind februari gaan we dus zeer waarschijnlijk weer terug naar normaal, als we de Haagse bronnen van de NOS mogen geloven. Opvallend is dat het fel bekritiseerde én fel verdedigde coronatoegangsbewijs ook grotendeels van tafel gaat. Het zal vrijwel alleen nog worden gebruikt voor reizen naar het buitenland. En mocht het coronavirus toch weer oplaaien, dan zal het ook zeker weer gebruikt gaan worden.

Iedereen is natuurlijk blij met dit nieuws en opgelucht als het eenmaal werkelijk is geworden. Maar het is allemaal zo overduidelijk een verkiezingsstunt! Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers had het vandaag nog over rustig versoepelen en dacht dat verderop in het jaar de meeste maatregelen er wel af konden, maar nu blijkt dat dus al over elf dagen te zijn.

Ook Rutte had het een paar dagen geleden nog slechts over een ‘voorzichtig optimisme’. Dat vertaalt zich nu dus in ‘gooi álles maar in één keer open’. ‘Anderhalve meter? Mondkapjes? Thuiswerken? Weg ermee en hopen dat de burger gewoon weer op ons stemt!’ Het is zo ontzettend doorzichtig…