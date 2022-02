Thierry Baudet: ‘Het is pas over als ze de QR-applicatie vernietigen’

In gesprek met De Dagelijkse Standaard reageert Thierry Baudet op het nieuws dat bepaalde coronamaatregelen nu dan eindelijk toch afgeschaft worden. Of in ieder geval afgeschaald. De FVD-leider is daar niet van onder de indruk. Want, zegt hij, “de maatregelen worden [weliswaar] afgeschaald, maar de infrastructuur’ om tot een ‘nieuw normaal’ te komen via de Great Reset “niet.”

“Wat er nu gebeurt is dat de maatregelen worden afgeschaald,” aldus Baudet, “maar de infrastructuur die is opgetuigd niet. Wat wij de hele tijd zeggen is dat wat de afgelopen twee jaar gebeurd is deel is van een heel andere agenda, een veel dieper liggende agenda, van wat je kunt noemen de Great Reset, van een Digital ID, met een smart city waarin al je apparaten, je auto en zo verder intelligent gaat reageren op de gebruiker.”

Het gevolg hiervan is, aldus Baudet, “dat je hele leven gecontroleerd kan worden door Artificial Intelligence, door een blockchain die alles bijhoudt wat je doet. Geen cash meer. Je internetverkeer niet meer anoniem. Je CO2-uitstoot geregistreerd. Noem het allemaal maar op. Dát is de grote richting. Dát is waar ze mee bezig zijn.”

Dit systeem “noem je de Great Reset,” gaat hij verder. “Dat zijn de Sustainable Development Goals (SDG), en dat is wat ze in 2030 wereldwijd gerealiseerd willen hebben.”

Corona en het Grote Plan

“Het hele coronaverhaal is voor hen een perfecte manier geweest voor een versnelling van die agenda,” legt hij vervolgens uit. “Ze hebben gewoon een crisis aangegrepen en misbruikt voor deze dingen.”

“Nu is die crisis langzaam aan het wegebben, maar alle infrastructuur die ze hebben opgetuigd die blijft staan. Daarom zeggen wij dat het pas over is op het moment dat ze de QR-applicatie hebben vernietigd, op het moment dat ze de data hebben vernietigd, op het moment dat er in de Grondwet wordt opgenomen dat je nooit verplicht kan worden om een vaccin te nemen.”

Maar Baudet wil meer om ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren; dat overheden zo’n crisis nooit meer kunnen aangrijpen om andere doelen te bereiken. “We willen dat er een regeringsverklaring komt waarin wordt toegegeven dat lockdowns een historische vergissing waren en dat we die nooit meer gaan invoeren.”

“Je moet dus echt fundamentele strepen trekken nu anders dan komt over een half jaar of een jaar het via een andere weg alsnog terug.”

“Dat is ook het thema van mijn nieuwe boek,” legt Baudet vervolgens uit. Dat werk het Het Coronabedrog en verschijnt zeer binnenkort. “Het gaat over corona, maar ik schrijf ook in het boek, het gaat eigenlijk net zo min over corona als dat het beleid de afgelopen twee jaar ging over corona. Het gaat namelijk om de Great Reset, en dus om iets heel anders.”