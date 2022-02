Minister Ernst Kuipers denkt dat “later dit jaar” helemaal geen coronaregels meer nodig zijn

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) stelt dat het “goed denkbaar” is dat later dit jaar helemaal geen coronaregels meer nodig zijn. Dat klinkt mooi, maar dit komt van de man die vorige week nog zei dat er dit jaar maar liefst 29,4 miljoen euro extra nodig is voor het beheren en blijven doorontwikkelen van de corona-apps van de overheid. Het is dus net zo “goed denkbaar” dat die coronamaatregelen ook weer in volle kracht terugkomen.

Kuipers is nog steeds hartstikke bang dat fatsoenlijke versoepelingen zullen leiden tot een zorginfarct. Daarom vindt hij ook dat eerst het aantal besmettingen sterk omlaag moeten. Zolang dat niet het geval is, zullen er wat hem betreft coronamaatregelen in stand moeten worden gehouden, meldt RTL Nieuws.

De minister doet nu dus eigenlijk precies hetzelfde als wat zijn voorganger Hugo de Jonge deed: de burgers een worst voorhouden. Een klein sprankje hoop kweken omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan zitten te komen. En zodra het lente is dan kunnen de meeste maatregelen weer van tafel en zal hij net doen alsof ze effect hebben gehad.

Maar het draagvlak voor het coronabeleid en de wijze waarop het beleid tot stand is gekomen, is volledig weg. We hebben inmiddels zwart op wit staan dat het ministerie van Volksgezondheid zich actief bemoeide met OMT-adviezen, door het RIVM “tekstuele aanpassingen” te laten doen. Sinds het begin van de coronacrisis is dat al aan de gang en Kuipers verwacht nu dat we het meest recente OMT-advies, waar het kabinet de volgende (verwachte) versoepelingen op zal baseren, vertrouwen.

Op krampachtige wijze zal het kabinet dus de coronamaatregelen loslaten en vlak voor de verkiezingen is het helemaal feest. Dan is het weer even afwachten of er een nieuwe oplaaiing van besmettingen komt, maar dat zal wel niet. En zodra het herfst is dan tovert Ernst Kuipers weer het coronatoegangsbewijs uit zijn hoed, samen met de rest van de coronaregels. Dan moet iedereen wel weer op tijd geboosterd zijn natuurlijk, anders wordt het 3G-beleid.