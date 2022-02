Minister Kuipers houdt krampachtig vast aan 2G-systeem, wil onderzoeken wanneer het wél in kan worden gezet

Het is ronduit verbijsterend hoe krampachtig het kabinet, en minister Kuipers in het bijzonder, vast blijven houden aan het 2G-systeem. De effectiviteit van de maatregel is niet aangetoond (of eigenlijk compleet onderuit gehaald) en de noodzaak is er ook niet voor. Maar in plaats van het 2G-wetsvoorstel te schrappen kiest Kuipers nu voor meer onderzoek, zodat kan worden gekeken onder welke omstandigheden de maatregel wél kan worden ingezet.

Het kabinet gaat voorlopig niet door met het 2G-systeem om bovengenoemde redenen. Daarnaast is er bar weinig steun en zijn eigenlijk alleen VVD en D66 nog altijd groot voorstander van de discriminerende maatregel om ongevaccineerden aan de deur te kunnen weigeren bij evenementen, horecagelegenheden en eigenlijk zo’n beetje de hele maatschappij.

Inmiddels is overduidelijk dat het kabinet feiten en logica overboord heeft gegooid en gewoon op zoek is naar redenen om het systeem te kunnen blijven gebruiken. Dan gaat het niet meer om coronabestrijding maar om macht. De omikronvariant stelt immers geen bal voor, vergeleken met vorige varianten, en een groen vinkje houdt tegenwoordig echt geen besmetting meer tegen.

En mocht er weer een nieuwe variant opduiken die daadwerkelijk gevaarlijker is dan de omikronvariant, dan stapelen de problemen zich in rap tempo op. De kans zit er dan namelijk dik in dat de huidige vaccins nóg minder goed werken. En we hebben nu allemaal kunnen zien hoe beroerd de coronamaatregelen en de lockdown waren in het tegengaan van besmettingen. Laten we dus niet doen alsof een 2G-systeem dan wel ineens zoden aan de dijk gaat zetten.

Het 2G-systeem is nu een oplossing op zoek naar een probleem en minister Kuipers doet zijn uiterste best om dat probleem te vinden. Het kabinet gaat namelijk waarschijnlijk net zo lang onderzoek laten doen tot er bruikbare argumenten zijn om het wél in te voeren. Dan is het niet zo moeilijk om te veronderstellen dat er waarschijnlijk iets anders aan de hand is met dat 2G-beleid.