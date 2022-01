Tot eenderde van de ‘coronapatiënten’ in ziekenhuizen blijkt geen coronapatiënt, Fleur Agema: “We zijn genept”

De ziekenhuizen houden vanaf deze bij hoeveel patiënten mét, en hoeveel dóór corona in het ziekenhuis zijn opgenomen. En dat is maar goed ook, want het lijkt er sterk op dat de hoeveelheid daadwerkelijke coronapatiënten in ziekenhuizen schromelijk werd overdreven. Volgens de eerste aanwijzingen is misschien wel tot eenderde van de geregistreerde coronapatiënten om een andere reden in het ziekenhuis.

Voor ziekenhuizen is het logisch om patiënten te testen op het coronavirus. Mocht er iemand positief zijn getest, dan moet diegene direct gescheiden worden van andere patiënten. Om die reden werden patiënten aangemerkt als ‘coronapatiënt’. Maar dat blijken nu dus lang niet allemaal ook daadwerkelijk ‘coronapatiënten’ te zijn. Dat onderscheid werd eerder niet gemaakt, waardoor het RIVM met opgeklopte coronacijfers werkte.

Het Erasmus MC en het Amsterdam UMC weten inmiddels dat eenderde van hun coronapatiënten eigenlijk reguliere patiënten met corona zijn. Het vreemde is echter dat gerucht al zeker een jaar rondging en nu dus eigenlijk wordt bevestigd. Maar wat zeggen ‘alle betrokkenen’ in de Volkskrant?

“Tot voor kort werden patiënten met een andere opnamereden haast in geen enkel ziekenhuis getest. En waar men patiënten wél standaard testte, ‘is het vindpercentage zeer laag’, zegt Knoester. Ook bij enkele inventarisaties die afzonderlijke ziekenhuizen uitvoerden, bleek het aandeel toevallig positieve ziekenhuispatiënten ‘echt heel klein’, zegt Van den Hof.”

Ineens wordt gewoon keihard ontkend dat patiënten met een andere opnamereden werden getest. Dat zou betekenen dat mogelijk besmette patiënten anderen hebben kunnen besmetten, die daardoor misschien wel zijn komen te overlijden. Er klopt gewoon iets niet aan dit verhaal. Ziekenhuizen testten patiënten eerder niet, maar zodra ze het wel gingen doen bleek tot eenderde van de coronapatiënten geen échte coronapatiënt. Dat is de hele reden dat men nu onderscheid gaat maken tussen coronapatiënten en patiënten-met-corona! Maar om één of andere reden is dat nú pas een probleem en bestond het daarvoor niet. Wie houden ze nou voor de gek? Kom nou toch. PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft gelijk, we worden genept.