Fleur Agema (PVV) geschokt door GGD-manipulatie van kinderen: ‘Stop alle coronatoestanden voor kinderen!’

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema is zich dood geschrokken na de trailer gezien te hebben van de undercover-documentaire over hoe de GGD omgaat met het prikken van kinderen. “Stop alle coronatoestanden voor kinderen!” eist ze dan ook.

Eerder vandaag publiceerden wij een artikel over de trailer van een undercoverdocumentaire gemaakt door Sietske Bergsma van Moederhart en Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FVD). Wat we in die trailer zien is werkelijk schokkend. Wat GGD-artsen lijken te zijn vertellen kinderen bij testlocaties dat ze moeten liegen tegen hun ouders over het krijgen van het vaccin. Ook prikken ze kinderen terwijl ze weten dat ouders erop tégen zijn. En, oh ja, liegen en bedriegen ze over mogelijke bijwerkingen.

Fleur Agema reageert: “Schokkend!”

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft de trailer ook gezien en viel bijna om van verbazing. “Schokkend!” schrijft ze terecht op Twitter. “Stuitende desinformatie door GGD aan kinderen verstrekt.” Dit gaat natuurlijk over uitspraken van het GGD-personeel over dat kinderen zogenaamd maar een kans van “één op de twee miljoen” hebben dat ze ziek worden van het vaccin (een aperte leugen!), en over dat de kans op langdurige ziekte door corona “miljoenen keren groter is” (ook al een enorme leugen).

Agema verbindt dit vervolgens met beelden die we onderhand allemaal gezien hebben bij testlocaties. Want, schrijft ze, “bij testlocaties ook gillende, schoppende kinderen.” Daar kan ik over meepraten, ik heb het ook gezien. Die kinderen zijn helemaal in paniek. En neem het ze eens kwalijk. Ze zijn immers doodsbang gemaakt voor het coronavirus én ze zien dat de manier van testen is dat je een stok kilometersdiep in je neus geduwd krijgt.

“Dit is niet hun virus!” stelt Agema dan ook. Vervolgens eist ze dat het kabinet van alle coronatoestanden beëindigt. Vandaag nog.

Schokkend! Stuitende desinformatie door GGD aan kinderen verstrekt. Bij testlocaties ook gillende, schoppende kinderen 😥 Dit is niet hun virus! Stop alle coronatoestanden voor kinderen. @ministerVWS https://t.co/YysiKzplSo — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 28, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo is het. Laat de kinderen met rust!