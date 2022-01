FVD en Moederhart gaan undercover: GGD-personeel liegt en bedriegt om kinderen te vaccineren

FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren en Sietske Bergsma van Moederhart hebben samen een undercover onderzoek opgezet bij GGD-priklocaties om te kijken hoe personeel omgaat met regels omtrent het vaccineren van minderjarigen. De resultaten daarvan zijn ronduit schokkend, aldus Van Meijeren in de trailer die ze nu online hebben gezet. Alle regels worden aan de laars gelapt. Kinderen worden zonder toestemming van ouders geprikt en er wordt gelogen over bijwerkingen van de vaccins.

Volgende week zetten Bergsma en Van Meijeren de schokkende onthullingen van hun undercoveronderzoek online. Het onderzoek heet “Blijf van onze kinderen af: undercover bij de GGD.” De trailer (of teaser) is al verschenen. En ja, de beelden met hoogtepunten zijn ronduit schokkend. Kijk maar:

De idee achter de undercover-actie is heel simpel: je stuurt kinderen naar GGD-priklocaties. Vervolgens laat je het kind heel duidelijk stellen dat er géén toestemming is van de ouders. Daarnaast zorg je ervoor dat het kind overduidelijk overkomt als totaal onwetend wat betreft corona zelf en de mogelijke bijwerkingen van de vaccins, aldus Van Meijeren in de inleiding.

Hoe reageert het GGD-personeel daarop? Doen ze wat ze moeten doen, namelijk zorgen dat er wél toestemming komt? En geven ze goede, getrouwe informatie over zowel corona als het vaccin? Of liegen ze erin om én geven ze de prik zo, hop, even?

Nou, de trailer spreekt boekdelen. GGD-artsen en ander personeel gedragen zich als Pfizer-verkopers, niet als verpleegsters en dokters die de gezondheid van het kind voorop zetten. Er wordt gelogen, er wordt bedrogen, belangrijke informatie wordt verzwegen, en – hop! – de prik wordt er blijkbaar ook nog eens ingedouwd zonder toestemming van ouders. Zoals een GGD-medewerkster zegt in de video: “Trek die mouw er maar uit!”

In een andere scene zien en horen we een GGD-medewerkster (het lijkt mij om een arts te gaan, maar dat is nog niet helemaal duidelijk) reageren op een vraag van het kind: “Als jij morgen misselijk bent, wat zou kunnen, dan moet je zeggen ‘ik heb iets verkeerds gegeten’ ofzo.” Combineer je dat met de uitleg van Van Meijeren in de video, dan is dit dus de reactie van deze GGD’er op de vraag van het kind wat hij/zij moet zeggen tegen de ouders als hij/zij de volgende dag bijwerkingen van het vaccin ervaart.

Wat het gevaar van corona voor kinderen én bijwerkingen van de vaccins betreft liegt het GGD-personeel ook flink. Bijvoorbeeld: een GGD-medewerker vertelt het kind dat er helemaal geen bijwerkingen zijn. Dit is een aperte leugen.

“Dat die mensen om jou heen echte klachten hebben, omdat ze dit vaccin genomen hebben, is ook niet waar,” liegt de GGD’er (qua lichaamstaal en taalgebruik lijkt mij dit ook een arts te zijn, trouwens) bijvoorbeeld op camera. “De kans dat jij na het krijgen van corona, heel erg lang ziek bent, en echt maanden aan het herstellen bent, die is miljoenen keren zo groot als die [bijwerkingen] van het vaccin.”

Dat is ongelooflijk. Het is bekend dat deze vaccins veel bijwerkingen veroorzaken – meer dan de andere vaccins die jaarlijks in omloop zijn. Daar zijn zelfs artsen en wetenschappers die de prikken steunen het over eens. Wat deze GGD-medewerker hier verkondigt is nepnieuws. Desinformatie. En een walgelijke leugen om het vaccin in vooral zoveel mogelijk kinderen te pompen.

Eén op de twee miljoen

Weer een andere GGD-medewerkster zegt over bijwerkingen: “En gewoon de hele jonge mensen, jonge goden, krijgen doorgaans niks, da’s misschien één op de twee miljoen ofzo.”

Ook dat is pertinent onwaar. Het is een grove leugen. Het percentage jongeren dat serieuze bijwerkingen krijgt van de ‘vaccins’ is vele malen hoger dan ‘één op de twee miljoen.’ Dat komt er niet eens bij in de buurt, zelfs. Maar toch wordt dit gezegd. Het is werkelijk ongelooflijk.

Deze trailer belooft héél veel wat betreft de documentaire die volgende week online komt. Ik kan nauwelijks wachten. Want als je deze beelden ziet lijkt het er verdomd veel op dat onze kinderen onder valse voorwendselen massaal geprikt worden – en ook nog eens onttrokken worden aan het ouderlijk gezag.