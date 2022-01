Half miljoen Nederlanders zijn begin februari weer ‘ongevaccineerd’ en zullen worden gediscrimineerd

Zo’n half miljoen gevaccineerden zullen hun coronapas begin februari verliezen en gelden weer als ‘ongevaccineerd’ omdat hun prik dan is verlopen, schat coronaminister Ernst Kuipers in. Maar als ze nog snel de boosterprik halen, die slechts twee of drie maanden effectief is, dan blijft hun coronapas onbeperkt geldig!

Het ministerie van Volksgezondheid heeft gekeken naar het aantal mensen dat langer dan 270 dagen geleden hun eerste prikken hebben gehad. Dat zetten ze af tegen het aantal boosters dat is gezet en het aantal mensen dat positief is getest. Op basis van die berekening schat men in dat zo’n 540.000 mensen straks in februari weer als ‘ongevaccineerd’ zullen worden beschouwd.

Het is echter nog maar de vraag of deze groep mensen hier lang last van zal hebben. De besmettingscijfers zijn nog altijd torenhoog maar de ziekenhuizen lopen langzaam leeg. Diverse experts zijn van mening dat eind februari de meeste maatregelen kunnen worden afgeschaft, meldt De Telegraaf. Het zou dus zomaar kunnen dat zo’n half miljoen mensen een paar weken actief zullen worden gediscrimineerd vanwege hun medische status, totdat het kabinet eindelijk tot inzicht komt dat ze alle maatregelen beter af kunnen schaffen.

De huidige maatregelen zijn volstrekt overtrokken gezien de huidige situatie en het geschetste toekomstbeeld. Er zullen nog maar weinig mensen zijn die nu nog een booster zullen nemen als ze zien dat het virus niets meer voorstelt. De enige reden dat men hem dan nog neemt is puur voor het verkrijgen van een digitaal toegangskaartje, zodat ook zij weer kunnen meemaken hoe ‘normaal’ ook al weer voelt.

Minister Kuipers doet ook nog steeds geen enkele moeite om het coronatoegangsbewijs af te schaffen, terwijl de situatie voor hem inmiddels toch ook duidelijk moet zijn. En hoe langer hij wacht, hoe lastiger het wordt om dit discriminerende systeem nog te verdedigen. Het is niet voor niets dat steeds meer mensen argwanend zijn tegenover de QR-code en het vermoeden hebben dat het allang niet meer om corona te doen is.