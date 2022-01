Minister Kuipers blijft achter discriminerend QR-systeem staan: ‘Coronatoegangsbewijs heeft wel degelijk effect’

Tijdens de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen werden er veel vragen gesteld over de coronatoegangsbewijzen en het in stand houden van het QR-systeem. Zorgminister Ernst Kuipers blijft stug volhouden dat het coronatoegangsbewijs wel degelijk effect heeft.

De besmettingscijfers zijn nog altijd torenhoog, Nederland tikt nog net geen 500.000 besmettingen per week aan. Vanaf woensdag 05.00 uur gaan de versoepelingen in, wat betekent dat het aantal besmettingen nog veel hoger zal worden. Dat risico is volgens het kabinet ‘ingecalculeerd’. Maar om één of andere reden maakt die 15 procent meer of minder besmettingen volgens Kuipers toch echt wel uit.

“In een periode dat de besmettingen met 15 procent toenemen, is een demping van 15 procent precies het verschil. Wie het rapport hebben bekeken, zien dat er een evident effect genoemd wordt. Ik ben er ook een voorstander van, omdat je zo met een toegangsbewijs zoveel mogelijk probeert sectoren in stand te houden”, aldus Kuipers tijdens de persconferentie.

Het wil er nog steeds niet bij het kabinet in dat het QR-systeem geen enkele zin heeft. Ook het feit dat de versoepeling van de quarantaineregels voor scholen (basis- en middelbare) de besmettingscijfers alleen maar verder op zal drijven, maakt geen enkel verschil. Gewoon stug volhouden dat die vermeende 15 procent demping van de cijfers precies datgene is wat het verschil gaat maken in de ziekenhuizen!

De komende drie weken zullen we gaan zien hoe rap de cijfers precies zullen gaan oplopen en of er dan wél effect is te zien in de ziekenhuiscijfers. Als alle informatie over de omikronvariant klopt dan moet dat reuze meevallen. Misschien trekt het kabinet dan zelf ook de conclusie dat het uitsluiten van mensen, omdat ze vertikken ‘de enige juiste keuze’ te maken, een verkeerd besluit is geweest.

Maar eigenlijk kunnen we die hoop wel laten varen. Wat er ook gebeurt, minister Kuipers zal altijd blijven volhouden dat het zonder coronatoegangsbewijs nog wel 15 procent erger was geweest. En dus blijven we mensen gewoon uitsluiten, tot ze allemaal die nutteloze booster hebben gehad.