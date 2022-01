Jeugd meest sceptisch over nut boosterprik: ‘Niet nodig en gevoel van dwang staats ons niet aan’

De boostercampagne hapert. 60-plussers hebben bijna allemaal de boosterprik gehad, maar de opkomst onder de 45-minners en vooral de jeugd valt behoorlijk tegen. Jongeren zien het nut er niet van in en hekelt het gevoel van dwang dat door het QR-systeem in stand wordt gehouden.

Volgens cijfers van het RIVM blijkt dat minder dan de helft van de 18- tot 45-jarigen een derde prik heeft gehaald. Bij de 18- tot 25-jarigen is het helemaal ‘dramatisch’ met een boostergraad van slechts 31 procent. Dat percentage stijgt ook maar heel iets bij de leeftijdscategorieën 26-30 en 31- tot 35-jarigen.

Eigenlijk heeft iedereen die niet alleen mainstreammedia kijkt (de jeugd) steeds meer argwaan jegens de boosterprik. De oudjes doen allemaal netjes wat de overheid ze via de NOS vertelt en de rest zet steeds meer de hakken in het zand. En geef ze eens ongelijk? Het huidige vaccin werkt overduidelijk niet goed tegen de omikronvariant en de virusoverdracht leidt, zelfs na al dit boosteren tijdens de lockdown, tot ontzettend veel besmettingen.

Maar de overheid geeft de hoop nog niet op! Nee, zij menen met billboards en posters op schermen de 45-minners ervan te kunnen overtuigen om toch die boosterprik te nemen. Ze gooien er zelfs nog een tv-commercial tegenaan, meldt De Telegraaf. Nou, overheid, ken je doelgroep! En alsof dat nog niet erg genoeg is gaat de koepelorganisatie GGD-GHOR Nederland ook nog mensen de wijken in sturen om ze nu nog te informeren over het nut van de boosterprik.

Er wordt dus weer een hele hoop geld gespendeerd aan prikpropaganda in een periode waar er flink wordt versoepeld en de besmettingscijfers nog nooit zo hoog zijn geweest. De ziekenhuizen zijn nog steeds niet overbelast geraakt en stromen ook niet vol. Wat zijn ze daar bij de overheid dan nog aan het doen? Hebben ze zelf de feiten nog wel op een rij, of moeten ze gewoon van die coronavaccins af? De jeugd lijkt het in ieder geval beter te begrijpen dan de mensen van het ministerie van Volksgezondheid.