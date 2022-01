‘Onderzoek: boostershots mRNA vaccins Pfizer en Moderna werken HELEMAAL NIET tegen Omicron’

Het heeft even geduurd, maar wat iedereen die de cijfers in de gaten hield al lang begreep is nu ook op wetenschappelijke basis duidelijk gemaakt: de boosters van mRNA-vaccins (lees: Pfizer en Moderna) helpen op geen enkele manier dan ook tegen besmetting met Omicron.

Eerder deze maand kwam de CEO van Pfizer in het nieuws omdat hij hardop toegaf dat in ieder geval de eerste twee shots van het coronavaccin van zijn bedrijf weinig tot niets deed tegen besmetting met Omicron. Dat is dus de nieuwe variant van het nieuwe coronavirus. Maar, zei hij, het lijkt erop dat de booster wel iets doet. Een beetje. Voorlopig. Even. Ook qua ziekenhuisopnames en sterfte. Ofzo.

Totaal nutteloos tegen Omicron-besmettingen

Natuurlijk doen die boosters ook niks. Je ziet immers alle cijfers met besmettingen omhoog schieten terwijl steeds meer mensen geboosterd zijn.

En ja hoor, vandaag bericht het mainstream Bloomberg dat uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mRNA-boosters inderdaad geen bescherming bieden tegen Omicron, in ieder geval niet wat betreft infectie.

Het onderzoek werd gedaan in Zuid-Afrika en georganiseerd door de University van Cape Town en Stellenbosch University. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het gezaghebbende The Lancet.

Ernstige ziekte

De resultaten voegen meer bewijs toe dat Omicron de antilichamen gecreëerd door mRNA-coronavaccins ontwijkt. Er zijn wel minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen (ook na boosters) van Omicron, zeggen de onderzoekers, dus misschien dat de injecties op dat punt wel zin hebben. Daar kun je natuurlijk tegenin brengen dat Omicron waarschijnlijk nou eenmaal minder heftig is dan Delta. Het is gewoon een (lichte!) griep voor de meeste mensen. Delta was daarentegen juist best heftig. Het sterftecijfer van een lichte griep of zware verkoudheid is sowieso niet al te hoog, booster of niet.

Dus ja, we kunnen eigenlijk wel gewoon keihard concluderen dat 2G, 3G en al die andere G’s volstrekt nergens opslaan. Elke overheid die daar nu toch nog aan vasthoudt bestaat uit walgelijke facistische autoritaire wannabe dictators, en niet uit goedwillende individuen die hun volk graag willen beschermen.