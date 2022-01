Tech Dictatuur: Facebook BESTRAFT FEITEN over nutteloosheid booster tegen Omicron-infectie én over Joodse verrader Anne Frank

Het walgelijke Facebook heeft ons bestraft omdat we de euvele moed hadden gisteren twee feiten te benoemen. Het eerste feit: dat Anne Frank waarschijnlijk verraden werd door de notaris van de Joodse Raad, die zelf dus ook Joods was. En het tweede: dat uit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in The Lancet blijkt dat boosters niet werken tegen Omicron-infectie. Beide feiten. Beide correct. Maar beide illegaal wat Facebook betreft.

Vanmorgen schrokken we een beetje bij De Dagelijkse Standaard omdat we zagen dat Facebook ons bestraft had. Nou ja, schrokken… bij de walgelijke onderneming van Mark Zuckerberg weet je dat zoiets eraan zit te komen als je ook maar een beetje afwijkt van het officiële narratief.

Maar toch. De beperkingen die werden afgekondigd waren best serieus. 24 uur lang helemaal niet posten op Facebook voor ondergetekende (daar waren nog 11 uur van over op het moment dat ik het zag). 2 dagen niet posten in groepen. En, oh ja, 29 dagen lang worden al onze artikelen lager in de news feed gezet van onze volgers. Wat betekent dat Facebook ze verstopt zodat ze niet gezien worden.

Anne Frank werd verraden door notaris Joodse Raad: ‘HAAT!’

Je vraagt je dan natuurlijk af waarom we bestraft worden. Nou, twee reden. Ten eerste deelden wij een bericht dat volgens Facebook hartstikke “haatdragend” was. Dan denk je: wat hebben we gedaan? Een hele bevolkingsgroep uitgescholden? Mensen veroordeeld op basis van hun ras? Wie hebben we gediscrimineerd en hoe?

Nou, onze “fout” is dat we een artikel hebben geschreven met de titel: “Anne Frank werd verraden door notaris van de Joodse Raad, Arnold van den Bergh.” Dat hadden we niet mogen benoemen, aldus Facebook. Want dat is hartstikke antisemitisch en haatdragend.

Knettergek, natuurlijk. Want dit is nou juist de conclusie van een nieuw boek over de zaak-Anne Frank. Een coldcaseteam heeft maar liefst 5 jaar lang onderzoek gedaan en geconcludeerd dat het arme meisje en haar familie en vrienden waarschijnlijk verraden zijn door de notaris van de Joodse Raad. Hij deed dat volgens de onderzoekers om zijn eigen (Joodse) gezin te redden.

Dat zijn feiten. Daar is een boek over verschenen. En ja, dat is nieuws. Daarom berichtten wij daarover. Maar volgens Facebook is die conclusie die op feiten gebaseerd is dus haatdragend.

Knettergek.

Wetenschappelijk onderzoek is nu “gevaarlijk”

Het tweede artikel waarmee we volgens Facebook te ver zijn gegaan gaat erover dat boosters helemaal niet helpen tegen infectie met de Omicron-variant van het coronavirus. Dat hebben wij niet zelf verzonnen. Dat is de conclusie van wetenschappelijk onderzoek. Een uitgebreid artikel daarover is verschenen in het gezaghebbende wetenschappelijke magazine The Lancet.

Het werd daarom ook opgepikt door mainstream-outlets zoals Bloomberg.

Maar als wij het delen – als wij een artikel schrijven over het wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de boosters niet helpen tegen infectie met Omicron – worden we daar keihard voor gestraft. Want, stelt Facebook, met dat artikel brengen we mogelijk fysieke schade aan aan mensen.

Knetter! De mRNA-vaccins werken niet tegen Omicron-besmetting. Punt. Dat is niet “mijn mening,” dat is nu een wetenschappelijk feit. Maar dat soort feiten mogen dus niet benoemd worden. Want Pfizer en Facebook zitten zo vuistdiep in elkaar dat alles dat de verkoopcijfers van het Pfizer-vaccin mogelijk kan schaden verboten is.

Tech Dictatuur

Dit, mensen, is dus de totstandkoming van de Tech Dictatuur waar we al langer voor vreesden. We zijn nu werkelijk op het punt beland waarop niet alleen onwelgevallige meningen verboden zijn en reden voor straf, maar zelfs onwelgevallige feiten.

We leven in extreem gevaarlijke tijden voor de vrijheid. En de aanval op onze rechten wordt geleid door het ronduit dictatoriale Facebook van Mark Zuckerberg. Deze man is ronduit gevaarlijk. Tijd om dat hardop te zeggen.