Complete waanzin! Geldigheid coronatoegangsbewijs verkort tot negen maanden, tenzij boosterprik

De onnozele keuzes van de vorige coronaminister, De Jonge, worden vrolijk doorgezet. De geldigheid van een coronatoegangsbewijs wordt gelijkgetrokken met die in andere Europese landen en is vanaf 1 februari nog maar negen maanden geldig. Een coronaherstelbewijs is slechts zes maanden geldig. Maar neem je een boosterprik, dan is de geldigheid (voorlopig) onbeperkt!

De Jonge’s opvolger, minister Ernst Kuipers, heeft volgens de NOS in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat de werkzaamheid van de vaccinaties ‘op den duur’ minder wordt. Dat was al zo bij de vorige coronavarianten en bij de omikronvariant wordt dat effect alleen maar versterkt. Het is inmiddels overduidelijk dat het vaccin niets doet tegen overdracht van het virus. Het gebruik van coronatoegangsbewijzen levert dan ook niets anders op dan schijnveiligheid.

Toch ettert dit kabinet vrolijk door met het gebruik van het QR-systeem en loopt iedereen straks het risico om bijna overal van te worden buitengesloten. ‘Eerst de ineffectieve boosterprik nemen, anders mag je nergens in!’ is nog altijd de boodschap door een termijn te stellen aan de geldigheid van het coronatoegangsbewijs.

Het kabinet lijkt ook geen enkele haast te maken met het afschaffen van dit belachelijke systeem. Kuipers zei gisteren dat hij de huidige apps langzaam wilde uitfaseren, maar in de praktijk wordt er nog steeds gebruik van gemaakt.

Ook bij de verwachte versoepelingen van vanavond zal de samenleving ‘open’ met QR-code gaan. Niemand kan dat nog fatsoenlijk verdedigen met de feiten die nu op tafel liggen over het virus, de vaccins en de effectiviteit van de coronamaatregelen. Het enige wat dit creëert is nóg minder draagvlak voor de maatregelen en nóg minder vertrouwen in het nieuwe kabinet.

Het domste van alles is dat het kabinet dit echt zichzelf aandoet. Als ze nu in ieder geval alleen al het QR-systeem hadden geschrapt, dan kon men zien dat er toch nog een beetje gezond verstand heerst binnen die Haagse kliek. Jammer maar helaas!